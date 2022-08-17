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«Очень скучаю по своей малой родине»: Пелагея споет на «Народной премии НГС»

Певица станет соведущей Андрея Малахова

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Пелагея уверена, что в родном городе живут лучшие люди

Пелагея уверена, что в родном городе живут лучшие люди

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Пелагея споет на церемонии награждения победителей «Народной премии НГС» в Новосибирске и станет соведущей Андрея Малахова 25 августа 2022 года.

Певица рассказала журналисту НГС, что с нетерпением ждет возможности встретиться с Новосибирском и снова быть на сцене «нашего чудесного Оперного».

— Я думаю о родном городе много и часто. Очень скучаю по своей малой родине. Приезжаю раз-два в год, стараюсь, помимо концертов, поездить по любимым местам моего детства и всегда наполняюсь энергией. В Новосибирске живут самые лучшие люди, — уверена Пелагея.

Опыт совместного ведения мероприятия с Андреем Малаховым у нее уже был.

— Мне было очень комфортно, хоть и волнительно, потому что я, конечно, не такая опытная ведущая. Мне есть чему поучиться у Андрея, и для меня это будет не только приятно, но и полезно. Главное, что это событие произойдет в любимом городе!

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки РФ.

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