Бывший налоговый инспектор стала самым эпатажным блогером Новосибирска — видео с ее шокирующими костюмами
Ольга Платонова называет себя сибирской Круэллой и делает всё, что захочет
Топ-блогер из Новосибирска Ольга Платонова называет себя самой эпатажной девушкой Новосибирска и активно ведет социальные сети — за ее жизнью следят более 100 тысяч подписчиков. Себя Ольга назвала сибирской Круэллой, потому что та может и делает всё, что захочет. Блогер, которая еще недавно работала налоговым инспектором, говорит, что украшает этот мир собой и учит людей выражать себя и не бояться яркости.
— Здесь есть грань, и я ее не переступаю. Я как раз на грани между фриком, между клоунадством — это не мое. У меня именно красивый эпатаж, что-то статное — чтобы я шла, все замирали и смотрели только на меня. Я шла сейчас по площади Ленина, и люди обомлели. Вышел артист оперного, не сдержал эмоций, говорит, даже у них в театре такого нет. Это меня вдохновляет, — делится эпатажная блогер.
Такой персонаж, как Круэлла привлекает Ольгу Платонову своей многоликостью: у нее может быть масса образов, а фантазии нет предела.
— Если бы я была только в одной стилистике, это бы меня ограничивало. А Круэлла, она может всё, хочет всё и делает то, что считает нужным, — говорит Ольга.
О том, как Ольга Платонова превратила свою жизнь в постоянное шоу и зачем ей это нужно, — в материале НГС.
Еще одна яркая сибирячка, которая сразила своей красотой полстраны в кокошнике за 100 тысяч и порванном платье, — Екатерина Марченко. Она завоевала уже две короны на конкурсе красоты и не намерена останавливаться.