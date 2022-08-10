Бывший налоговый инспектор стала самым эпатажным блогером Новосибирска — видео с ее шокирующими костюмами

— Здесь есть грань, и я ее не переступаю. Я как раз на грани между фриком, между клоунадством — это не мое. У меня именно красивый эпатаж, что-то статное — чтобы я шла, все замирали и смотрели только на меня. Я шла сейчас по площади Ленина, и люди обомлели. Вышел артист оперного, не сдержал эмоций, говорит, даже у них в театре такого нет. Это меня вдохновляет, — делится эпатажная блогер.

