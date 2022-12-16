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Модель из Новосибирска выпустила эротический календарь — смотрим на горячие фото

Девушка увлекается косплеем с 2018 года, а первый календарь выпустила 3 года назад

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Алиса вдохновляется аниме и играми

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29-летняя Алиса Арефьева из Новосибирска выпустила эротический календарь. Девушка сама создает себе образ, шьет костюмы, делает прически и макияж. Смотрим на горячие фотографии красотки.

Как рассказала Алиса, это уже ее третий календарь, в нем девушка собирает любимые фотографии за год и оформляет фотографии для каждого месяца.

— У косплееров распространено делать такой тематический календарь, и я не стала исключением. За пару лет в косплее образов набралось достаточно, и меня стали спрашивать, будет ли календарь, поэтому я решилась, — объяснила НГС Алиса.

Девушка уверена, что у каждого человека получается подать образ по-своему

Девушка уверена, что у каждого человека получается подать образ по-своему

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Чаще всего Алиса берет образы из-за большой любви к персонажем, старается выбирать таких персонажей, чтобы они подходили ей по типажу или обыгрывать их. При выборе образа девушка вдохновляется играми и аниме, а в косплее уже с 2018 года.

— Я люблю популярных персонажей, хотя многие не любят их, потому что если персонаж популярен, то он есть почти у всех. Меня такое не смущает, даже интересно, что у всех получается по-разному подать один образ.

На этой фотографии девушка предстала в образе Человека-паука

На этой фотографии девушка предстала в образе Человека-паука

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Девушка сама собирает образы, делает макияж и прическу. Костюмы она чаще всего шьет сама, но бывает, и покупает готовые.

— Как правило, готовые костюмы — это база, которую надо подогнать под себя, например, проработать детали.

Недавно мы писали о еще одной красивой сибирячке, она участвует в проекте на канале ТНТ, работает секс-коучем и раньше танцевала с MARUV.

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