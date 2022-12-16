Модель из Новосибирска выпустила эротический календарь — смотрим на горячие фото

Как рассказала Алиса, это уже ее третий календарь, в нем девушка собирает любимые фотографии за год и оформляет фотографии для каждого месяца.

— У косплееров распространено делать такой тематический календарь, и я не стала исключением. За пару лет в косплее образов набралось достаточно, и меня стали спрашивать, будет ли календарь, поэтому я решилась, — объяснила НГС Алиса.