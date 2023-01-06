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Один недостаток — они замужем: как выглядят победительницы конкурса «Миссис Россия» за последние 10 лет

Не все красотки открыто делятся своей жизнью с окружающими

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Королевой красоты быть не так уж и просто

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Как живут королевы красоты после своего триумфа? Мы уже рассказывали о том, как сложилась судьба незамужних красавиц страны, победивших в конкурсе «Мисс Россия» за последние десять лет. Теперь же мы посмотрим на победительниц последних 10 конкурсов «Миссис Россия», главное условие для участия в которых — штамп в паспорте и наличие хотя бы одного ребенка.

Нина Банная («Миссис Россия — 2022»)

В этом году победительницей конкурса стала 40-летняя мать троих детей Нина Банная. О Нине известно не так много, кроме того, что она владеет международным гостиничным бизнесом. В соцсетях новоиспеченной «Миссис России» тоже нет, но скоро можно будет полюбоваться ее красотой на экране: Нина выиграла возможность сняться в сериале «Зины в деле», где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк.

Корреспонденты MSK1.RU сделали большое интервью с Ниной, в котором она рассказала о семье, подготовке к конкурсу и главных секретах красоты.

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Релия Белозёрова («Миссис Россия — 2021»)

В прошлом году победительницей конкурса стала бизнес-леди и эколог Релия Белозёрова из Самары. Мать двоих детей получила возможность представлять Россию на конкурсе Mrs. Globe в Китае, но в 2021 году он так и не состоялся. В послужном списке Релии есть также звание «Миссис Самарская губерния — 2021», кроме того, она основала студию красоты BE LOVA в родном городе.

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Дарья Иванова («Миссис Россия — 2020»)

В первом пандемийном году обладательницей титула самой красивой замужней женщины стала Дарья Иванова. До этого в активе матери троих детей уже было звание «Миссис Нижний Новгород». Также у Дарьи есть и свой бизнес: студия умных тренировок Body Store.

— Я буду стремиться продвигать ценности этого замечательного конкурса: материнство и добро, — сказала победительница после того, как получила награду.

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Ксения Кривко («Миссис Россия — 2019»)

Самая удивительная история на конкурсе. Изначально победительницей в конкурсе 2019 года стала Екатерина Нишанова из Геленджика, а кемеровчанка Ксения Кривко довольствовалась лишь выигранной номинацией «Миссис Россия Globe». Но в итоге Екатерина не смогла представить Россию в Китае на конкурсе Mrs. Globe — 2020, и ее полномочия перешли к Ксении. В итоге мать четверых детей вернулась из Китая с главным титулом, став «Миссис Земной шар»!

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Свой первый конкурс красоты Ксения выиграла еще в 18 лет, став «Мисс Кемерово», а спустя год завоевала титул «2-я Краса России». В 2008 году она вышла замуж за бизнесмена Петра Кривко. Многодетная мать несколько лет работала на телевидении, вела ток-шоу и новости, а также известна как эксперт по семейным отношениям.

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Анна Телегина («Миссис Россия — 2018»)

В 2018 году обладательнице звания «Миссис Россия» стала 30-летняя экоактивистка и модель из Твери Анна Телегина. Она занималась волонтерской деятельностью с 15 лет, после окончания университета год жила в Англии, после чего стала фотомоделью и вернулась в Москву, чтобы работать в нефтяной компании. Анна была и туристическим блогером, и актрисой в телесериалах. Кроме того, женщина активно пропагандирует экологическое просвещение для детей и поддерживает движение «Добрые крышечки» по сбору пластиковых крышек (выручка тратится на покупку реабилитационной техники детям с ограниченными возможностями).

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Полина Диброва («Миссис Россия — 2017»)

Да-да, в 2017 году обладательницей звания «Миссис Россия» стала жена ведущего Дмитрия Диброва — Полина. У пары есть трое детей, а сама Полина — модель и учредитель закрытого дамского клуба, действующего в Подмосковье. Она занимается спортом, ведет семинары по правильному питанию и периодически организует благотворительные вечера. В 2021 году Полина заявила о планах написать книгу об истории телевидения глазами модели.

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Юлия Ступишина («Миссис Россия — 2016»)

В 2016 году самой красивой женой в России стала домохозяйка из Нижнего Новгорода Юлия Ступишина. Победа позволила Юлии отправиться на международный конкурс Mrs Globe — 2016, где она стала вице-миссис «Земной шар». После победы Юлия рассказала журналистам, что полностью посвящена воспитанию сына, находится на обеспечении мужа (бизнесмена Андрея Ступишина) и занимается благотворительностью.

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Кстати, недавно в соцсетях Юлия резко осудила мужчин, покидающих Россию из-за частичной мобилизации, и пожелала им никогда не возвращаться обратно. Она сравнила очереди в аэропортах с очередями к военкоматам в Чечне, отметив, что «настоящие мужчины, видимо, там».

Екатерина Кирмель («Миссис Россия — 2015»)

Мать шестерых детей из Санкт-Петербурга Екатерина Кирмель не только выиграла конкурс в 2015 году, но и установила своеобразный рекорд. Еще ни у одной победительницы не было столько детей! Кроме того, у Екатерины очень интересные увлечения — она обожает шахматы и участвует в шахматных турнирах. Помимо этого, у женщины еще и два высших образования.

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Кристина Беленькая («Миссис Россия — 2014»)

На момент победы в конкурсе у москвички Кристины Беленькой было пятеро детей, сейчас же их восемь (причем четверо — приемные). Кристина — глава благотворительного фонда, кроме того, часто посещает различные семинары и фестивали для детей и родителей, а также выступает на радио и телевидении. Правда, в соцсетях Кристину найти довольно сложно, как и ее фотографии из настоящего времени.

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Анна Городжая («Миссис Россия — 2013»)

В активе победительницы конкурса 2013 года — Анны Городжей — есть еще и звание первой вице-миссис России, полученное годом ранее. Сама Анна родом из Волгограда, но сейчас живет в Москве. Она работала профессиональной моделью, затем открыла модельное агентство, а после переезда в столицу — свадебное. Сейчас Анна занимается организацией различных торжественных мероприятий.

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Инна Жиркова («Миссис Россия — 2012»)

Десять лет назад самой красивой замужней женщиной страны стала жена футболиста Юрия Жиркова — Инна. Правда, ее победа омрачилась громким скандалом — один из журналистов устроил Инне блиц-тест на эрудицию, и она его провалила. В итоге девушка отказалась от короны. Сейчас же дела у Инны идут превосходно: она воспитывает троих детей и владеет собственным ателье по выпуску одежды — MiloMilo by Inna Zhirkova.

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