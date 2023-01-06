Один недостаток — они замужем: как выглядят победительницы конкурса «Миссис Россия» за последние 10 лет

В этом году победительницей конкурса стала 40-летняя мать троих детей Нина Банная. О Нине известно не так много, кроме того, что она владеет международным гостиничным бизнесом. В соцсетях новоиспеченной «Миссис России» тоже нет, но скоро можно будет полюбоваться ее красотой на экране: Нина выиграла возможность сняться в сериале «Зины в деле», где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк.

Корреспонденты MSK1.RU сделали большое интервью с Ниной, в котором она рассказала о семье, подготовке к конкурсу и главных секретах красоты.