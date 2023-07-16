Ешьте дыню, мажьтесь кремом: 5 советов для долговременного загара — и совет, если вы обгорели

Сибирское лето весьма капризное. За три коротких месяца женщинам, непременно желающим загореть естественным путем, а не в солярии, предстоит сложная, но вполне реальная задача. Самое важное — соблюдать основные правила, а не бездумно окунаться в солнечные ванны. Давайте подходить к вопросу последовательно, иначе вместо красивого загара вы получите жуткие солнечные ожоги и тепловой удар. Мы попросили врачей-дерматологов дать нам несколько советов — сохраняйте или запоминайте.
1. Определяем фототип кожи
Врач-дерматолог Ирина Барчукова отмечает: существует 6 фототипов кожи, но для нашего климата актуальны лишь 4 — объясняем, в чём их суть.
Скандинавский — характерен для людей со светлой чувствительной кожей и множеством веснушек. Обладатели этого типа кожи плохо переносят ультрафиолет и нуждаются в защитных косметических средствах.
Нордический тип — хоть и отличается светлыми оттенками кожи, всё же менее чувствителен к воздействию солнечных лучей. Получить естественный бронзовый загар людям возможно только при правильном подборе средств для загара.
Среднеевропейский тип подразумевает светло-коричневые оттенки кожи. Такая кожа загорает легко, но при длительном воздействии ультрафиолета всё же способна обгореть, поэтому защитные средства ей также необходимы.
Средиземноморский тип кожи с приятным матово-коричневым оттенком загорает при первых же солнечных лучах. Обгореть обладателям этого типа кожи не грозит, а вот дополнительное увлажнение при загаре необходимо, это поможет предотвратить раннее старение.
— Самостоятельно определить тип кожи возможно лишь в том случае, если характерные признаки выражены достаточно ярко. Если же основные отличительные черты расплывчатые, а результат неопределенный, лучше обратиться к косметологу: после несложного обследования тип кожи будет определен точно и безошибочно, — советует врач.
2. Выбираем солнцезащитный крем
Самое важное — выбрать подходящий фильтр. Для первого и второго типов кожи нужен крем с высокой SPF-защитой — 30+, 50+. Люди со смуглым оттенком кожи могут загорать с защитой 15+.
Хорошие защитные средства марки La Roche-Posay — мист Invisible Fresh Mist SPF 50 (удобный флакон 75 мл, можно взять в дорогу), на базе термальной воды, подойдет для чувствительной кожи.
Вся линия от Sunny Payot — спреи, кремы, муссы, есть и стимуляторы загара.
Солнцезащитный лосьон Expert Sun Aging Protection Lotion Plus SPF 50 марки Shiseido, сыворотка Vinoperfect Serum + крем Anti-Wrinkle SunCare SPF 50 от Caudalie — средства наносятся одно на другое: сыворотка отвечает за равномерное распределение меланина и идеальный загар без некрасивой пигментации, крем защищает от старения и УФ-излучения.
Нанося крем, помните о неочевидных участках кожи — губах, веках, шее, ушах, верхней части ступней, коже головы.
3. Определяем время нахождения на солнце
— Для того чтобы понять, сколько времени человек может находиться на солнце без вреда для здоровья, нужно отследить время нахождения на солнце без крема до первых легких покраснений, например 15–20 минут. Дальше время умножаем на цифру SPF-защиты крема: 20 минут умножить на степень защиты 15+, получается 300 — это означает, что на солнце вы можете провести около 5 часов, — объясняет врач и добавляет, что защитный слой крема необходимо обновлять каждые два часа и после купания.
Помним про безопасные часы — до полудня и после 16:00: в это время солнце более щадящее. Располагаемся подальше от края воды — она отражает ультрафиолет, так кожа быстро сгорает, а если вы решили загорать прямо в воде, то следите за временем — не более 10 минут, и освежите слой солнцезащитного крема после того, как выйдете и обсохнете.
4. Что есть на пляже, чтобы загар получился красивым
Распространенное мнение: если есть морковь перед тем, как идти загорать, и во время принятия солнечных ванн, кожа быстрее приобретет нужный вам оттенок. Врач-дерматолог Мария Шишкина отмечает, что это мнение имеет разумное обоснование: в моркови содержится большое количество бета-каротина, который способствует сохранению загара.
— Абрикосы ускоряют появление загара, персики способствуют выработке меланина, защите от ожогов, виноград позволяет сохранить водный баланс, укрепляет иммунитет. Дыня, спаржа, томаты, шпинат, брокколи, арбуз, рыба, мясо и печень также способствуют усилению и качеству загара, — говорит врач.
Если вы заинтересованы в красивом и ровном загаре, то советуем вам отказаться от продуктов, замедляющих выработку меланина — это соленые, маринованные и жареные блюда, копченые продукты, шоколад, кофе, алкогольные напитки.
5. Стоит ли ходить в солярий перед пляжем?
Бывает, что девушки посещают солярий перед пляжным сезоном, чтобы не выглядеть среди отдыхающих белыми воронами. Но полезно ли это для кожи?
—Тут важно понимать, какую цель преследуют девушки. Если это защита от солнечных ожогов в первые дни отпуска, то все-таки соблюдение правил загара, о которых мы уже сказали ранее, будет гораздо эффективнее, чем формирование так называемого базового загара в солярии. Нельзя не отметить тот факт, что в солярии 90–99% УФ-лучей — это лучи UVA, которые являются самыми агрессивными за счет глубины проникновения. При естественном загаре основные лучи — UVB, которые способствуют выработке витамина D, в отличие от лучей UVA, — объясняет Мария Шишкина.
Всегда нужно помнить, что любой загар увеличивает риск развития меланомы. У человека, часто посещающего солярий, он увеличивается на 50%.
— Если цель загара в солярии перед отпуском — косметическая, то лучше воспользоваться автозагаром перед выходом на пляж, но не стоит забывать, что данные средства не защищают от нежелательного воздействия ультрафиолетовых лучей, — заключает врач.
6. Что делать, если вы получили солнечный ожог
Первое — уходим как можно скорее в тень. После необходимо охлаждение — прохладный душ или ванна, холодный компресс. Далее — увлажнение кожи: используйте препараты на основе декспантенола, они являются наиболее применимыми в данном случае, так как улучшают трофику и регенерацию тканей. Также эффективными являются средства, в состав которых входит алоэ вера, — говорит врач Мария Шишкина.
Не забываем про обильное питье для профилактики обезвоживания, а при выраженном отеке рекомендуем принять антигистаминный препарат.
— Чтобы купировать болевой синдром, применяют нестероидные противовоспалительные препараты («Ибупрофен», «Нимесулид»). Крайне не рекомендуется применение домашних средств, таких как сметана, кефир, масло, спиртосодержащие растворы — их использование может привести к ухудшению состояния и присоединению вторичной инфекции. Категорически запрещается вскрывать, прокалывать пузыри, так как эрозивная поверхность после вскрытия пузыря будет являться «входными воротами» для инфекционных агентов, также увеличивается риск рубцевания пораженной поверхности, — объясняет врач.
Что еще почитать
1. Как у Брижит Бардо: 18 моделей купальников, которые будут на пике популярности этим летом.
2. Привет, прыщи: модель назвала 6 продуктов, которые каждый день портят кожу, а вы и не подозреваете об этом.
3. 11 вредных пищевых привычек, от которых стоит отказаться прямо сейчас.