Ешьте дыню, мажьтесь кремом: 5 советов для долговременного загара — и совет, если вы обгорели

1. Определяем фототип кожи

Врач-дерматолог Ирина Барчукова отмечает: существует 6 фототипов кожи, но для нашего климата актуальны лишь 4 — объясняем, в чём их суть.

Скандинавский — характерен для людей со светлой чувствительной кожей и множеством веснушек. Обладатели этого типа кожи плохо переносят ультрафиолет и нуждаются в защитных косметических средствах.



Нордический тип — хоть и отличается светлыми оттенками кожи, всё же менее чувствителен к воздействию солнечных лучей. Получить естественный бронзовый загар людям возможно только при правильном подборе средств для загара.

