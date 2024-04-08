«Зима-холода, одинокие дома»: в Новосибирской области прогнозируют мороз до -12 градусов

В Новосибирске синоптики прогнозируют теплую весеннюю погоду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области 11 апреля возможно похолодание до -12 градусов. Понижение связано с прохождением холодного фронта.



— 8 апреля еще повышается температурный фон. За счет того, что будет распространяться теплая часть циклона, теплый сектор, ожидается повышение температуры в дневные часы. На остальной период ждем понижение, — отметила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.



Ночью 9 апреля в Новосибирске преимущественно без осадков, ближе к утру ожидается небольшой дождь, днем кратковременные дожди, ночью +2…+4, днем +9…+11. Ветер южный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.



10 апреля ночью сохраняется небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом, температура +1…+3 градуса. Днем небольшой дождь, температура +4…+6 градусов. Ветер северо-западный силой 3–8 м/с.



11 апреля небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью -2…-4 градуса, днем +1…+3 градуса. Ветер северо-западный ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с.



— Неустойчивый характер будет сохраняться на протяжении всей рабочей недели. Повышение ждем в пятницу-субботу, — добавила Наталья Кичанова.



Из-за прохождения участка холодного фронта на территории Новосибирской области синоптики прогнозируют понижение температуры. 9 апреля в регионе ночью +2…+7 градусов, местами -3, днем ожидается тепло до +14 градусов. 10 апреля ночью ожидается -2…+3 градуса, местами до -7 градусов, днем +3…+8 градусов. 11 апреля ночью -2…-7 градусов, местами до -12 градусов, днем 0…+5 градусов. В течение трех дней возможны дожди и мокрый снег.



На выходных НГС изучил прогноз погодных сервисов на рабочую неделю. По их информации, самый холодный день ожидается в четверг, 11 апреля.

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