Ночью до -6 градусов и снег: в Новосибирске тепло вытеснил холодный фронт — прогноз на рабочую неделю

В Новосибирске на смену весенней жаре пришло похолодание. Тепло вытеснил холодный фронт, который принес с собой и достаточно обильные осадки. Изучаем прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю.
По данным Гидрометцентра сегодня ночью температура может опуститься до -6 градусов. В течение недели в темное время суток ожидается -2...-3 градуса и возможен снег. В светлое время суток будет -6...-12 градусов. Самый холодный день — четверг, 11 апреля, около +2 градусов.
По данным сервиса Яндекс.Погода ливни будут в городе во вторник и среду, 9 и 10 апреля. Холоднее всего будет в четверг, 11 апреля. Днем +2 градуса, ночью -5 градусов. В течение недели в дневные часы показатели не превысят +11 градусов, в ночные часы ожидается около -1...+3 градусов.
Gismeteo сообщает, что температура будет понижаться со вторника до четверга, а в пятницу вернется тепло. 9 и 10 апреля ожидаются сильные дожди, а 11 апреля возможен мокрый снег. Ночью будет не выше +4 градусов, днем +7...+10 градусов.
На прошлой неделе синоптики сообщили, что Новосибирскую область в этом году ждет достаточно теплое и умеренно дождливое лето и жаркое начало осени.