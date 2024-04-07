Ночью до -6 градусов и снег: в Новосибирске тепло вытеснил холодный фронт — прогноз на рабочую неделю

Лужи из-за похолодания застынут, а город может превратиться в каток Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске на смену весенней жаре пришло похолодание. Тепло вытеснил холодный фронт, который принес с собой и достаточно обильные осадки. Изучаем прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю.



По данным Гидрометцентра сегодня ночью температура может опуститься до -6 градусов. В течение недели в темное время суток ожидается -2...-3 градуса и возможен снег. В светлое время суток будет -6...-12 градусов. Самый холодный день — четверг, 11 апреля, около +2 градусов.

Солнечных дней на следующей неделе не стоит ждать Источник: Meteoinfo.ru











По данным сервиса Яндекс.Погода ливни будут в городе во вторник и среду, 9 и 10 апреля. Холоднее всего будет в четверг, 11 апреля. Днем +2 градуса, ночью -5 градусов. В течение недели в дневные часы показатели не превысят +11 градусов, в ночные часы ожидается около -1...+3 градусов.

Во вторник и среду важно не забыть зонтик Источник: Яндекс.Погода











Gismeteo сообщает, что температура будет понижаться со вторника до четверга, а в пятницу вернется тепло. 9 и 10 апреля ожидаются сильные дожди, а 11 апреля возможен мокрый снег. Ночью будет не выше +4 градусов, днем +7...+10 градусов.



Холоднее всего будет в четверг, 11 апреля — около +1 градуса днем Источник: Gismeteo.ru









