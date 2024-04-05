«Опасения вызывают август и сентябрь». Каким будет лето в Новосибирске — предварительный прогноз синоптиков

Новосибирскую область в этом году ждет достаточно теплое и умеренно дождливое лето, и жаркое начало осени. Об этом сообщил Алексей Крутовский, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во время пресс-конференции в ТАСС.

— Весна ранняя в этом году, на 9–13 дней раньше нормы. В июне температура будет в норме. Наиболее частыми и обильными осадками ожидаются по северо-западу Новосибирской области. Июль будет прохладнее, чем в прошлом году с большим количеством осадков. Но в целом и осадки и температура будут в пределах климатической нормы. Опасения вызывают август и сентябрь. Здесь предполагается и температура выше нормы, осадки в пределах нормы. Это будет такой возможно пожароопасный период, — объяснил эксперт.