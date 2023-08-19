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Влетели в бордюр: в центре Новосибирска мужчина с девушкой на мотоцикле «Ямаха» попали в ДТП

У водителя и пассажира многочисленные переломы

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Мужчину и женщину доставили в больницу

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В Новосибирске сегодня, 19 августа, утром на железнодорожном вокзале произошло ДТП с мотоциклистом. Инцидент произошел в 04:40.

36-летний водитель мотоцикла «Ямаха» ехал по улице Вокзальная магистраль в сторону Ленина, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Об этом рассказали в официальном канале первого заместителя начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области «Дороги с Кузнецовым».

В результате ДТП водитель и 28-летняя девушка-пассажир получили телесные травмы и многочисленные переломы.

В конце июня в Дзержинском районе Новосибирска 44-летний водитель такси сбил 16-летнего подростка на мопеде. Мальчика госпитализировали.

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