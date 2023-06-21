Таксист сбил подростка на мопеде в Дзержинском районе — юношу госпитализировали

В Дзержинском районе Новосибирска вечером 21 июня 44-летний водитель такси сбил 16-летнего подростка на мопеде. Мальчика госпитализировали.
— Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по дороге без названия и совершая разворот, вблизи дома 21/1, к. 1 по улице Профилактическая, совершил столкновение с мопедом, которым управлял несовершеннолетний юноша, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
Как пояснили в инспекции, у молодого человека нет водительских прав на управление мопедом.
Ранее в поселке Кольцово внедорожник на скорости сбил мопедиста, после чего вылетел в кювет и перевернулся. Момент аварии попал на видео.