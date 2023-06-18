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Внедорожник сбил мопедиста под Новосибирском и перевернулся в кювете — видео жесткого ДТП

По сообщению очевидцев, светофор в момент ДТП не работал

О состоянии участников ДТП на момент публикации неизвестно

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В центре Кольцово Новосибирской области внедорожник на скорости сбил мопедиста, после чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Видеозапись ДТП опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54».

— На перекрестке не работал светофор, мигал желтый свет. Мопедист должен был уступить дорогу водителю внедорожника, имеющему преимущество, — цитирует автора видео «АСТ-54».

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Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

В ГИБДД Новосибирской области не комментировали ДТП на момент публикации.

17 июня дачник на УАЗе сбил подростков на мотоцикле Regulmoto, когда выезжал со своего участка на территории СНТ «Слава» в Бердске.

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