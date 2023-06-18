Внедорожник сбил мопедиста под Новосибирском и перевернулся в кювете — видео жесткого ДТП

В центре Кольцово Новосибирской области внедорожник на скорости сбил мопедиста, после чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Видеозапись ДТП опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54».
— На перекрестке не работал светофор, мигал желтый свет. Мопедист должен был уступить дорогу водителю внедорожника, имеющему преимущество, — цитирует автора видео «АСТ-54».
В ГИБДД Новосибирской области не комментировали ДТП на момент публикации.
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