Проскочил на красный: стали известны подробности аварии в центре Новосибирска, в которой погиб пешеход

В центре Новосибирска днем 20 августа произошло ДТП, в котором погибла девушка, стоявшая на тротуаре. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла на Красном проспекте, 13.
— 20-летний водитель за рулем Ford Focus ехал по Красному проспекту со стороны улицы Максима Горького. Предварительно, пытаясь проскочить на красный сигнал светофора водитель столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder. От удара Toyota отлетела на обочину и сбила двух переходов, которые стояли на тротуаре, — пояснили в ведомстве.
В результате аварии, погибла 23-летняя девушка, которая находилась на тротуаре. Также в больницу доставили еще оного пешехода, ее возраст устанавливается. 36-летнего водителя Toyota также госпитализировали с травмами.
Как отметили в региональном МВД, водитель автомобиля Ford Focus за последний год привлекали к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скорости.
На месте ДТП работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее на улице Ипподромской в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Женщина, управляющая автомобилем Toyota Premio, не справилась с управлением и врезалась в световую опору.