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«Сожаления не испытывает»: военный из Новосибирска влетел в стену и насмерть сбил девушку, выехав на красный свет

В жестком ДТП на Красном проспекте погибла 23-летняя сибирячка, еще одна попала в реанимацию

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Лихач врезался в стену дома на Красном проспекте

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В августе прошлого года в центре Новосибирска лихач на Ford Focus сбил двух пешеходов: одна девушка погибла на месте, вторая — получила серьезные травмы. С редакцией НГС связался сослуживец молодого военного, который находился за рулем в момент ДТП. По его словам, мужчина не считает себя виновным и пытается уйти от ответственности. Особенности военного следствия и мнения сторон трагического конфликта — в материале НГС.

12 превышений скорости за год

20 августа 2023 года на Красном проспекте Новосибирска водитель Ford Focus на высокой скорости врезался в пешеходов. 22-летняя выпускница НГУ Яна К. погибла на месте от несовместимых с жизнью травм. 23-летняя Арина Б. попала в реанимацию. Врачам удалось спасти ей жизнь, но девушка получила серьезные увечья.

Автомобилем управлял 19-летний военнослужащий по контракту одной из местных воинских частей Илья А. Молодой человек к тому моменту успел проявить себя как настоящий лихач. По данным МВД Новосибирска, за последний год (на тот момент) мужчину привлекали к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скорости.

Медосвидетельствование водителя не выявило признаков опьянения в момент ДТП. Илью А. заключили в СИЗО, но через несколько месяцев меру пресечения изменили и отпустили парня в военную часть. Его сослуживец утверждает, что лихач не считает себя виновным в смерти человека и старается уйти от ответственности.

ДТП произошло в середине рабочего дня

ДТП произошло в середине рабочего дня

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— По всем уличным камерам было видно, кто виноват в ДТП. При этом Илья А. заявляет, что он виноват. Заявил, что его проезд на красный свет — не аргумент, и всё в этом духе. Человек какого-либо раскаяния или сожаления не испытывает. Не знаю, как суд ограничивал ему меру пресечения, но заявляю: он в открытую пользуется смартфоном, — говорит сослуживец водителя. В дополнение к своим словам он прислал фото из военной части, где Илья А. находится с телефоном.

Собеседник НГС говорит: Илья А. пошел на неординарные меры в период следствия.

— По его собственным словам, он заключил фиктивный брак в надежде на смягчение наказания судом. А следствие никуда не торопится: более полугода прошло с момента ДТП. Прошу предать полученную от меня информацию огласке в интересах пострадавших, — подытожил военный.

Позиция следствия и самого обвиняемого

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что материалы у полиции изъяли военные следователи. Существенной информации в военном-следственном управлении Центрального военного округа не предоставили, лишь подтвердив уже известное редакции.

— Запрашиваемые вами сведения предоставлены быть не могут, поскольку разглашение полученной, но не до конца проверенной (не подтвержденной совокупностью доказательств) информации, может помешать принятию законного юридического решения, — такой ответ НГС получил на запрос о ходе следствия и меры пресечения свободы фигуранту дела.

Сам военный отказался отвечать на вопросы НГС о ДТП. При этом Илья заявил, что оказывал помощь пострадавшей женщине.

— Я помогал финансово пострадавшей девушке. Сумму я вам не буду озвучивать — они сами все знают. Семья погибшей отказалась от моей помощи, — подчеркнул Илья А.

Подтвердить эту информацию на момент публикации не удалось. Семья погибшей Яны К. отказалась общаться с НГС. Пострадавшая Арина Б. не ответила на сообщения журналиста.

Перспективы

По мнению адвоката Дениса Садовского, расследование дела о ДТП сроком в год и больше — нормальное явление.

— Это относится к категории дел о причинении тяжкого вреда здоровью, как и в этом случае. Нужно дождаться выздоровления потерпевшего, а также результатов назначенных экспертиз. Поэтому ничего необычного в такой ситуации я не вижу, — говорит Садовский.

Адвокат особой разницы в сроках расследования таких дел полицией или военным следствием не видит. При этом военный суд рассматривает дела на порядок быстрее гражданских.

— Если в обычном суде может идти несколько месяцев рассмотрение подобного дела, то в военных судах это значительно быстрее. Также отмечу, что сам по себе брак обычно не является смягчающим обстоятельством, если у пары нет детей на иждивении или супруга не беременна, — добавил Садовский.

Санкция за нарушение ч. 3 ст. 264 УК предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Впрочем, суд может ограничиться принудительными работами сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее жительница Новосибирской области потеряла мужа из-за лихача, который сбил его насмерть, вылетев на обочину встречной полосы. Для возбуждения дела вдове пришлось дойти до главы СКР Александра Бастрыкина.

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