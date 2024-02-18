«Сожаления не испытывает»: военный из Новосибирска влетел в стену и насмерть сбил девушку, выехав на красный свет

В августе прошлого года в центре Новосибирска лихач на Ford Focus сбил двух пешеходов: одна девушка погибла на месте, вторая — получила серьезные травмы. С редакцией НГС связался сослуживец молодого военного, который находился за рулем в момент ДТП. По его словам, мужчина не считает себя виновным и пытается уйти от ответственности. Особенности военного следствия и мнения сторон трагического конфликта — в материале НГС.
12 превышений скорости за год
20 августа 2023 года на Красном проспекте Новосибирска водитель Ford Focus на высокой скорости врезался в пешеходов.
Автомобилем управлял 19-летний военнослужащий по контракту одной из местных воинских частей
Медосвидетельствование водителя не выявило признаков опьянения в момент ДТП.
— По всем уличным камерам было видно, кто виноват в ДТП. При этом
Собеседник НГС говорит: Илья А. пошел на неординарные меры в период следствия.
— По его собственным словам, он заключил фиктивный брак в надежде на смягчение наказания судом. А следствие никуда не торопится: более полугода прошло с момента ДТП. Прошу предать полученную от меня информацию огласке в интересах пострадавших, — подытожил военный.
Позиция следствия и самого обвиняемого
Уголовное дело возбудили по
— Запрашиваемые вами сведения предоставлены быть не могут, поскольку разглашение полученной, но не до конца проверенной (не подтвержденной совокупностью доказательств) информации, может помешать принятию законного юридического решения, — такой ответ НГС получил на запрос о ходе следствия и меры пресечения свободы фигуранту дела.
Сам военный отказался отвечать на вопросы НГС о ДТП. При этом Илья заявил, что оказывал помощь пострадавшей женщине.
— Я помогал финансово пострадавшей девушке. Сумму я вам не буду озвучивать — они сами все знают. Семья погибшей отказалась от моей помощи, — подчеркнул
Подтвердить эту информацию на момент публикации не удалось. Семья погибшей
Перспективы
По мнению адвоката Дениса Садовского, расследование дела о ДТП сроком в год и больше — нормальное явление.
— Это относится к категории дел о причинении тяжкого вреда здоровью, как и в этом случае. Нужно дождаться выздоровления потерпевшего, а также результатов назначенных экспертиз. Поэтому ничего необычного в такой ситуации я не вижу, — говорит Садовский.
Адвокат особой разницы в сроках расследования таких дел полицией или военным следствием не видит. При этом военный суд рассматривает дела на порядок быстрее гражданских.
— Если в обычном суде может идти несколько месяцев рассмотрение подобного дела, то в военных судах это значительно быстрее. Также отмечу, что сам по себе брак обычно не является смягчающим обстоятельством, если у пары нет детей на иждивении или супруга не беременна, — добавил Садовский.
Санкция за нарушение ч. 3 ст. 264 УК предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Впрочем, суд может ограничиться принудительными работами сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.
Ранее жительница Новосибирской области потеряла мужа из-за лихача, который сбил его насмерть, вылетев на обочину встречной полосы. Для возбуждения дела вдове пришлось дойти до главы СКР Александра Бастрыкина.