«Сожаления не испытывает»: военный из Новосибирска влетел в стену и насмерть сбил девушку, выехав на красный свет

12 превышений скорости за год

20 августа 2023 года на Красном проспекте Новосибирска водитель Ford Focus на высокой скорости врезался в пешеходов. 22-летняя выпускница НГУ Яна К. погибла на месте от несовместимых с жизнью травм. 23-летняя Арина Б. попала в реанимацию. Врачам удалось спасти ей жизнь, но девушка получила серьезные увечья.

