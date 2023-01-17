«Очередной мажор пытается уйти от ответственности». Лихач насмерть сбил сибиряка, но следователи отказывались возбуждать дело

Жительница Новосибирской области потеряла мужа из-за лихача, который сбил его насмерть, вылетев на обочину встречной полосы. Следователь полиции, молодая сотрудница, не проявила особого рвения в работе, раз за разом отказываясь возбуждать уголовное дело. Ее решения отменялись как незаконные. Для возбуждения дела вдове пришлось дойти до главы СКР Александра Бастрыкина. Подробности — в материале НГС.
«На юриста не тратьтесь»
3 сентября 2022 года Александр Симак возвращался со встречи с друзьями детства в родительский дом в селе Боровом, куда он приехал отдохнуть на несколько дней. Посиделки закончились за полночь, мужчина звонил в такси, но машина не приехала. Александр решил пройти около
Мужчина не дожил до тридцатилетнего юбилея всего месяц. Супруга Александра после похорон ждала звонка следователей, но он поступил не ей. Огорошенные родители мужа передали ей суть услышанного.
— В промежуток между похоронами и девятью днями со смерти следователь по телефону намекнула родителям, что тратить деньги на юриста не стоит, это лишние и бессмысленные расходы. Мол, дело возбуждать не будут из-за отсутствия состава преступления. Услышав это, я была ошарашена, тут же озаботилась поиском юриста, — рассказала НГС Юлия Симак.
Решив, что рассчитывать стоит прежде всего на себя, вдова и нанятый ею юрист начали собственное расследование обстоятельств ДТП.
Волокита
2 октября следователь СО МО МВД РФ «Новосибирский» вынесла отказ в возбуждении дела, мотивировав это «отсутствием состава преступления» (документ есть в распоряжении НГС). В тот же день прокуратура это решение отменила, вернув материалы исполнителю.
Водитель Toyota Highlander в своих показаниях заявил, что Александр Симак двигался по проезжей части встречной полосы движения и он увидел пешехода слишком поздно. Виновник ДТП заявил, что ехал со скоростью 85 километров в час.
Однако к тому времени на публикацию вдовы в социальных сетях откликнулись несколько свидетелей, которые опровергли слова водителя: они видели Симака на обочине, а не на полосе движения. Из их показаний следовало, что скорость Toyota Highlander в момент двойного обгона была более
— Мы передали контакты свидетелей следовательнице, та обещала их допросить. Но в ноябре она ушла в отпуск на месяц, перед этим отправив мне второй отказ в возбуждении дела. Потом волокита продолжилась, никаких подвижек я не видела, в начале декабря она вынесла третий отказ, — говорит Юлия.
О том, как ведется следствие по этому делу, вдова рассказывала в соцсетях. Слухи о такой работе новосибирских подчиненных дошли до главы СКР Александра Бастрыкина.
«Врал с самого начала!»
7 января получила документ о возбуждении уголовного дела от следователя.
— Она сообщила, что дело наконец возбудили, и попросила больше ее не беспокоить. Она вновь уходит в отпуск, возможно — с последующим увольнением, — говорит вдова.
Дело возбуждено по
В официальном паблике Следственного комитета России в январе также сообщили о намерении забрать дело из полиции. Александр Бастрыкин взял его под контроль и потребовал от подчиненных результата.
— Председатель СК России поручил
Юлия Симак говорит, что ею движет не жажда мести, а скорее обида, возникшая из-за бездействия следовательницы и вранья лихача. При этом женщина убедительно попросила редакцию не указывать их имена и фамилии.
— Если бы водитель Toyota Highlander не лгал в показаниях, признал свою вину, я бы так не упиралась. Вероятно, он получил бы условный срок. Но, когда его обман опровергли другие свидетели, я поняла, что очередной мажор просто пытается уйти от ответственности. Я буду добиваться его наказания, — заявила вдова НГС. — Также я бы хотела, чтобы гепрокурор провел служебную проверку действий следователя по делу.
Глава СКР Александр Бастрыкин, кстати, в ушедшем году оказал невиданное ранее внимание Новосибирску, вмешавшись в ход 38 уголовных дел.