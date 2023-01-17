«Очередной мажор пытается уйти от ответственности». Лихач насмерть сбил сибиряка, но следователи отказывались возбуждать дело

«На юриста не тратьтесь»

3 сентября 2022 года Александр Симак возвращался со встречи с друзьями детства в родительский дом в селе Боровом, куда он приехал отдохнуть на несколько дней. Посиделки закончились за полночь, мужчина звонил в такси, но машина не приехала. Александр решил пройти около 15 километров пешком до дома по обочине шоссе. Его жизнь оборвалась под колесами автомобиля Toyota Highlander, вылетевшего со встречной полосы.



Мужчина не дожил до тридцатилетнего юбилея всего месяц. Супруга Александра после похорон ждала звонка следователей, но он поступил не ей. Огорошенные родители мужа передали ей суть услышанного.

