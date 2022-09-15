«У него остался пятилетний ребенок»: родные новосибирца, погибшего под колесами, ищут свидетелей

— Мой муж Саша в пятницу поехал в Ярково встретиться с друзьями в кафе. После встречи он отправился домой, пытался несколько раз вызвать такси, но такси так и не приехало. Он решил пойти пешком домой к родителям, которые живут в поселке Боровое. Пока шел, написал другу, что осталось идти 11 километров, и буквально через пару минут его сбили, — пояснила женщина.

