«У него остался пятилетний ребенок»: родные новосибирца, погибшего под колесами, ищут свидетелей
Мужчина возвращался домой к родителям после встречи с друзьями
В Новосибирске родные
Как рассказала НГС жена погибшего Юлия, Александр в день аварии возвращался домой пешком после встречи с друзьями.
— Мой муж Саша в пятницу поехал в Ярково встретиться с друзьями в кафе. После встречи он отправился домой, пытался несколько раз вызвать такси, но такси так и не приехало. Он решил пойти пешком домой к родителям, которые живут в поселке Боровое. Пока шел, написал другу, что осталось идти 11 километров, и буквально через пару минут его сбили, — пояснила женщина.
По словам Юлии, у них с Александром были большие планы. Осенью супруги собирались отметить юбилей мужчины и отправиться в путешествие.
— У мужа остался пятилетний ребенок от первого брака. Он вел активный образ жизни, занимался вольной борьбой, увлекался рыбалкой. У нас 27 сентября годовщина, мы планировали в Санкт-Петербург слетать, 12 ноября у Саши день рождения, хотели отметить его
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