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«У него остался пятилетний ребенок»: родные новосибирца, погибшего под колесами, ищут свидетелей

Мужчина возвращался домой к родителям после встречи с друзьями

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В Новосибирске родные 29-летнего мужчины, которого 3 сентября насмерть задавил Toyota Highlander на Ордынском шоссе, ищут очевидцев трагедии.

Как рассказала НГС жена погибшего Юлия, Александр в день аварии возвращался домой пешком после встречи с друзьями.

— Мой муж Саша в пятницу поехал в Ярково встретиться с друзьями в кафе. После встречи он отправился домой, пытался несколько раз вызвать такси, но такси так и не приехало. Он решил пойти пешком домой к родителям, которые живут в поселке Боровое. Пока шел, написал другу, что осталось идти 11 километров, и буквально через пару минут его сбили, — пояснила женщина.

По словам Юлии, у них с Александром были большие планы. Осенью супруги собирались отметить юбилей мужчины и отправиться в путешествие.

— У мужа остался пятилетний ребенок от первого брака. Он вел активный образ жизни, занимался вольной борьбой, увлекался рыбалкой. У нас 27 сентября годовщина, мы планировали в Санкт-Петербург слетать, 12 ноября у Саши день рождения, хотели отметить его 30-летие, — отметила Юлия.

Ранее в ГИБДД сообщали, что Toyota Highlander ехал по трассе в сторону рабочего поселка Ордынское. За рулем был 38-летний водитель.

— Двигался по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны города Новосибирска в направлении рабочего поселка Ордынское и на 44-м км совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части во встречном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о водителе Chevrolet Cruze, которая ищет свидетелей субботнего ДТП: 10 сентября женщина сбила пешехода и вызвала целую бурю обсуждений в соцсетях.

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