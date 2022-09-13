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Свидетели ДТП обвинили сибирячку, что она пьяная сбила пешехода — женщина ищет других очевидцев

В ГИБДД опровергли сообщения о нетрезвом водителе

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Пользователи соцсетей из-за ДТП разделились на два лагеря. Многие обвинили женщину в нетрезвом вождении

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Водитель Chevrole Cruze ищет свидетелей субботнего ДТП — 10 сентября женщина сбила пешехода и вызвала целую бурю обсуждений в соцсетях. Пользователи обвинили ее в том, что она села за руль пьяная.

В ГИБДД опровергли эту информацию, но сейчас Татьяне нужны свидетели ДТП, которые помогли бы восстановить события того утра.

— Я ехала по улице Крылова со стороны Мичурина. Для меня горел зеленый сигнал светофора. Ехала я с небольшой скоростью, примерно около 60 км/ч. Вне зоны пешеходного перехода на дорогу выбежали два парня. Я начала им сигналить и сбрасывать скорость, один перебежал, а второй не реагировал, и я взяла немного левее, чтобы объехать его по встречной полосе, так как там не было машин. И тут он резко развернулся и — на машину. Я резко нажала на тормоз и тут произошло столкновение с пешеходом, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна, которая была за рулем.

Женщина утверждает, что сразу вызвала скорую и ДПС.

— Пешехода увезли на скорой. Он был в сознании. Даже ходил. Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, — утверждает женщина. — Если я не докажу, что пешеход действительно шел на красный, то для меня могут быть не очень приятные последствия.

В соцсетях в новосибирских группах сообщение о ДТП появилось в разных интерпретациях. Некоторые пользователи утверждали, что они были свидетелями того, что женщина отказалась от медосвидетельствования и была пьяна.

В ГИБДД Новосибирска официально сообщили:

— Водитель-женщина была трезвой. В 05:30 в пути следования напротив дома 26 по улице Крылова совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал 34-летний мужчина. С травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение. На месте работал экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

Сегодня в ночном ДТП на улице Большевистской погибли два человека. В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии.

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