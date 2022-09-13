Свидетели ДТП обвинили сибирячку, что она пьяная сбила пешехода — женщина ищет других очевидцев

Водитель Chevrole Cruze ищет свидетелей субботнего ДТП — 10 сентября женщина сбила пешехода и вызвала целую бурю обсуждений в соцсетях. Пользователи обвинили ее в том, что она села за руль пьяная.

В ГИБДД опровергли эту информацию, но сейчас Татьяне нужны свидетели ДТП, которые помогли бы восстановить события того утра.

