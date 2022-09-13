Свидетели ДТП обвинили сибирячку, что она пьяная сбила пешехода — женщина ищет других очевидцев
В ГИБДД опровергли сообщения о нетрезвом водителе
Водитель Chevrole Cruze ищет свидетелей субботнего ДТП — 10 сентября женщина сбила пешехода и вызвала целую бурю обсуждений в соцсетях. Пользователи обвинили ее в том, что она села за руль пьяная.
В ГИБДД опровергли эту информацию, но сейчас Татьяне нужны свидетели ДТП, которые помогли бы восстановить события того утра.
— Я ехала по улице Крылова со стороны Мичурина. Для меня горел зеленый сигнал светофора. Ехала я с небольшой скоростью, примерно около
Женщина утверждает, что сразу вызвала скорую и ДПС.
— Пешехода увезли на скорой. Он был в сознании. Даже ходил. Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии, — утверждает женщина. — Если я не докажу, что пешеход действительно шел на красный, то для меня могут быть не очень приятные последствия.
В соцсетях в новосибирских группах сообщение о ДТП появилось в разных интерпретациях. Некоторые пользователи утверждали, что они были свидетелями того, что женщина отказалась от медосвидетельствования и была пьяна.
В ГИБДД Новосибирска официально сообщили:
— Водитель-женщина была трезвой. В 05:30 в пути следования напротив дома 26 по улице Крылова совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал
Сегодня в ночном ДТП на улице Большевистской погибли два человека. В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии.