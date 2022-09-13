Подробности ДТП на Большевичке: погибли водитель без прав и сбитый пешеход
Мужчина за рулем ВАЗа ранее был лишен прав за пьяную езду
В ночном ДТП на улице Большевистской погибли два человека. В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии. ДТП произошло 12 сентября около 23:15.
— По предварительной информации 39-летний водитель ВАЗ-2106, которого ранее лишили прав за пьяную езду (по статье 12.8 части 1 КоАП РФ) двигался по улице Большевистской в сторону улицы Обская. У дома 103 по улице Большевистская сбил 29-летнего пешехода, который стоял у ранее произошедшего ДТП в 4 полосе по ходу движения ВАЗа, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.
Затем «Жигули» врезался в стоящий пустой Haval, который от удара врезался в Mercedes-Benz Е-200.
В аварии погибли сбитый пешеход и водитель «Жигули». Пассажир ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу.
На выходных в полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за каршеринговой Hyundai Solaris. Пострадал мужчина.