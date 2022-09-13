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Подробности ДТП на Большевичке: погибли водитель без прав и сбитый пешеход

Мужчина за рулем ВАЗа ранее был лишен прав за пьяную езду

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В ДТП погибли два человека

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В ночном ДТП на улице Большевистской погибли два человека. В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии. ДТП произошло 12 сентября около 23:15.

— По предварительной информации 39-летний водитель ВАЗ-2106, которого ранее лишили прав за пьяную езду (по статье 12.8 части 1 КоАП РФ) двигался по улице Большевистской в сторону улицы Обская. У дома 103 по улице Большевистская сбил 29-летнего пешехода, который стоял у ранее произошедшего ДТП в 4 полосе по ходу движения ВАЗа, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

Затем «Жигули» врезался в стоящий пустой Haval, который от удара врезался в Mercedes-Benz Е-200.

От машин осталась груда металла

От машин осталась груда металла

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В аварии погибли сбитый пешеход и водитель «Жигули». Пассажир ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу.

На выходных в полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за каршеринговой Hyundai Solaris. Пострадал мужчина.

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