«Водитель был пьян»: подробности утренней погони ДПС за каршерингом — на мужчину составили протоколы по трем статьям

В полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за каршеринговой Hyundai Solaris. Сегодня, 11 сентября, около 05:00 сотрудники ДПС потребовали остановиться водителя. Мужчина их проигнорировал и попытался скрыться.



— Не обращая внимание на проблесковые маячки, спецсигналы патрульной автомашины, водитель, не реагируя на неоднократные требования об остановке, выехал на дорогу с односторонним движением и стал двигаться во встречном направлении со стороны улицы Революции в сторону проспекта Димитрова.