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Тема дняПогоня за каршеринговым седаном
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«Водитель был пьян»: подробности утренней погони ДПС за каршерингом — на мужчину составили протоколы по трем статьям

Пострадал один человек

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Водитель попытался уйти от погони и попал в ДТП

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В полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за каршеринговой Hyundai Solaris. Сегодня, 11 сентября, около 05:00 сотрудники ДПС потребовали остановиться водителя. Мужчина их проигнорировал и попытался скрыться.

— Не обращая внимание на проблесковые маячки, спецсигналы патрульной автомашины, водитель, не реагируя на неоднократные требования об остановке, выехал на дорогу с односторонним движением и стал двигаться во встречном направлении со стороны улицы Революции в сторону проспекта Димитрова.

Напротив дома № 1 по улице Максима Горького нарушитель столкнулся с автомобилем KIA Rio, после чего был задержан полицейскими.

Видео последствий аварии появилось в группе «АСТ-54».

В результате ДТП водитель KIA Rio — 39-летний мужчина — был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

— Нарушителем оказался 20-летний житель города Новосибирска. В ходе проверки инспекторы ДПС установили у него алкогольное опьянение, — добавили в ведомстве.

Против мужчины составлены протоколы по по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства».

Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Под Новосибирском ГАЗ «Почты России» оказался на крыше на обочине после ДТП с «Рено-Дастер». Погиб водитель кроссовера.

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