«Водитель был пьян»: подробности утренней погони ДПС за каршерингом — на мужчину составили протоколы по трем статьям
Пострадал один человек
В полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за каршеринговой Hyundai Solaris. Сегодня, 11 сентября, около 05:00 сотрудники ДПС потребовали остановиться водителя. Мужчина их проигнорировал и попытался скрыться.
— Не обращая внимание на проблесковые маячки, спецсигналы патрульной автомашины, водитель, не реагируя на неоднократные требования об остановке, выехал на дорогу с односторонним движением и стал двигаться во встречном направлении со стороны улицы Революции в сторону проспекта Димитрова.
Напротив дома
Видео последствий аварии появилось в группе «АСТ-54».
В результате ДТП водитель KIA Rio — 39-летний мужчина — был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
— Нарушителем оказался 20-летний житель города Новосибирска. В ходе проверки инспекторы ДПС установили у него алкогольное опьянение, — добавили в ведомстве.
Против мужчины составлены протоколы по по
Автомобиль отправили на штрафстоянку.
Под Новосибирском ГАЗ «Почты России» оказался на крыше на обочине после ДТП с «Рено-Дастер». Погиб водитель кроссовера.