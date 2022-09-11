Водитель кроссовера погиб: машина «Почты России» оказалась в кювете на крыше после ДТП с «Рено» под Новосибирском

Под Новосибирском ГАЗ «Почты России» оказался на крыше на обочине после ДТП с «Рено-Дастер». Авария произошла 10 сентября около 14:50.

— 65-летний водитель на «Рено-Дастер» двигался со стороны поселка Мошково в сторону села Мотково и на 4-м километре столкнулся с ГАЗ-2705 , который ехал во встречном направлении, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.