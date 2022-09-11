Водитель кроссовера погиб: машина «Почты России» оказалась в кювете на крыше после ДТП с «Рено» под Новосибирском
Оба автомобиля вылетели с дороги
Под Новосибирском ГАЗ «Почты России» оказался на крыше на обочине после ДТП с «Рено-Дастер». Авария произошла 10 сентября около 14:50.
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После удара обе машины съехали с дороги в кювет и опрокинулись.
— В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель «Рено-Дастер». Другой участник аварии не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.
Редакция НГС обратилась за комментариями в «Почту России».
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