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Водитель кроссовера погиб: машина «Почты России» оказалась в кювете на крыше после ДТП с «Рено» под Новосибирском

Оба автомобиля вылетели с дороги

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На фото в группе «АСТ-54» хорошо видны последствия аварии

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Под Новосибирском ГАЗ «Почты России» оказался на крыше на обочине после ДТП с «Рено-Дастер». Авария произошла 10 сентября около 14:50.

65-летний водитель на «Рено-Дастер» двигался со стороны поселка Мошково в сторону села Мотково и на 4-м километре столкнулся с ГАЗ-2705, который ехал во встречном направлении, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

После удара обе машины съехали с дороги в кювет и опрокинулись.

— В результате ДТП на месте от полученных травм погиб водитель «Рено-Дастер». Другой участник аварии не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

Редакция НГС обратилась за комментариями в «Почту России».

Вчера вечером, 9 сентября, в Искитимском районе погиб водитель трактора. Он перевернулся при спуске с холма.

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