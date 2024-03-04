Сибиряк попал в ожоговый центр после взрыва батареи — в каком состоянии он сейчас

Мужчина, который обварился в кипятке из-за взорвавшейся трубы в Новосибирске, сейчас находится в ожоговом центре. Об этом НГС сообщили в пресс-службе областной больницы.
— Состояние средней степени тяжести, проводится лечение, — рассказала НГС пресс-секретарь областной больницы Анжелика Чернявская.
Инцидент произошел на улице Виктора Шевелева, 18. В одной из квартир взорвалась труба, сообщило издание infopro54. По словам очевидцев, мужчина, который пострадал из-за коммунального ЧП, не мог самостоятельно идти. Уточняется, что проблемы с отопительной системой дома начались еще в январе.
В январе ночью около дома на улице Волховской, 39 прорвало теплосети. Автомобилист пытался отогнать свою машину, провалился в лужу и обварил ноги. По словам очевидцев, кожа быстро слезла с ног, а самого мужчину увезли на скорой. Осенью в городе горячая вода хлынула на улицу и в помещение театра, из-за произошедшего пострадал подросток. Горячая вода хлынула в помещение во время спектакля.