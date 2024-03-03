«Кожа отваливалась»: в Новосибирске заявили, что в квартире дома взорвалась батарея — пострадал мужчина

В Новосибирске сообщили о коммунальном ЧП на улице Виктора Шевелева. Как заявило издание infopro54, в квартире дома №18 взорвалась батарея — из-за произошедшего пострадал мужчина.
— Пришлось вызывать скорую ему, он не мог самостоятельно идти, кожа отваливалась, — приводятся в сообщении слова местной жительницы.
Уточняется, что обварившегося в кипятке сибиряка госпитализировали в ожоговый центр. Проблемы с отопительной системой дома начались еще в первый месяц зимы — в январе. В жилье якобы лопаются трубы, из-за чего горячая вода заполняет квартиры.
— В первую очередь мы спасаемся сами, выносим детей, а уже потом думаем об имуществе. В феврале у нас рвануло поздно ночью. Муж вытаскивал троих детей, меня и сам обварился. От напора кипятка в квартире вырвало кусок стены, этим фонтаном выход был заблокирован, — сообщила местная жительница.
Женщина сообщила, что жители обращались в том числе в управляющую компанию и Следственный комитет. На сайте «Дом.МинЖКХ» сказано, что зданием на Виктора Шевелева, 18 управляет УК «Просторный». НГС позвонил в аварийную-диспетчерскую службу организации с просьбой подтвердить данные, но специалисты сообщили, что не владеют информацией. Они рекомендовали связаться с представителями компании завтра, 4 марта.
НГС обратился в пресс-службу Минздрава и СУ СК РФ по Новосибирской области, а также направил запрос в ГУ МВД России по региону с целью узнать подробности происшествия.
Осенью прошлого года в Новосибирске горячая вода хлынула на улицу и в помещение театра. По словам очевидцев, из-за произошедшего пострадал подросток.