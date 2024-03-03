«Кожа отваливалась»: в Новосибирске заявили, что в квартире дома взорвалась батарея — пострадал мужчина

Уточняется, что обварившегося в кипятке сибиряка госпитализировали в ожоговый центр. Проблемы с отопительной системой дома начались еще в первый месяц зимы — в январе. В жилье якобы лопаются трубы, из-за чего горячая вода заполняет квартиры.

— В первую очередь мы спасаемся сами, выносим детей, а уже потом думаем об имуществе. В феврале у нас рвануло поздно ночью. Муж вытаскивал троих детей, меня и сам обварился. От напора кипятка в квартире вырвало кусок стены, этим фонтаном выход был заблокирован, — сообщила местная жительница.

