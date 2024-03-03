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Происшествия

«Кожа отваливалась»: в Новосибирске заявили, что в квартире дома взорвалась батарея — пострадал мужчина

Его якобы госпитализировали

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Инцидент прозиошел на улице Виктора Шевелева

В Новосибирске сообщили о коммунальном ЧП на улице Виктора Шевелева. Как заявило издание infopro54, в квартире дома №18 взорвалась батарея — из-за произошедшего пострадал мужчина.

— Пришлось вызывать скорую ему, он не мог самостоятельно идти, кожа отваливалась, — приводятся в сообщении слова местной жительницы.

Уточняется, что обварившегося в кипятке сибиряка госпитализировали в ожоговый центр. Проблемы с отопительной системой дома начались еще в первый месяц зимы — в январе. В жилье якобы лопаются трубы, из-за чего горячая вода заполняет квартиры.

— В первую очередь мы спасаемся сами, выносим детей, а уже потом думаем об имуществе. В феврале у нас рвануло поздно ночью. Муж вытаскивал троих детей, меня и сам обварился. От напора кипятка в квартире вырвало кусок стены, этим фонтаном выход был заблокирован, — сообщила местная жительница.

Женщина сообщила, что жители обращались в том числе в управляющую компанию и Следственный комитет. На сайте «Дом.МинЖКХ» сказано, что зданием на Виктора Шевелева, 18 управляет УК «Просторный». НГС позвонил в аварийную-диспетчерскую службу организации с просьбой подтвердить данные, но специалисты сообщили, что не владеют информацией. Они рекомендовали связаться с представителями компании завтра, 4 марта.

НГС обратился в пресс-службу Минздрава и СУ СК РФ по Новосибирской области, а также направил запрос в ГУ МВД России по региону с целью узнать подробности происшествия.

Если вы живете в доме по улице Виктора Шевелева, 18 и вам известны детали произошедшего, просим связаться с редакцией НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Осенью прошлого года в Новосибирске горячая вода хлынула на улицу и в помещение театра. По словам очевидцев, из-за произошедшего пострадал подросток.

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