«Брат нес на руках»: кипяток хлынул в театр и на улицу на Галущака — очевидцы сообщили о пострадавшем

НГС обратился в пресс-службу Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент также позвонил в бизнес-центр «Фараон», который находится на Галущака, 1а, но журналисту не ответили на звонок.



В середине ноября в Новосибирске забил фонтан с кипятком на Кропоткина. Из-за происшествия горячую воду и отопление отключили в 43 домах.