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«Брат нес на руках»: кипяток хлынул в театр и на улицу на Галущака — очевидцы сообщили о пострадавшем

Публикуем видео с места произошедшего

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Информацию прокомментировали в СГК

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Днем 18 ноября в Новосибирске горячая вода хлынула на улицу и в помещение театра «Красная мельница». Как сообщила редакции читательница НГС, инцидент произошел на улице Галущака, 1а. По ее словам, в результате произошедшего пострадал подросток.

Сибирячка уточнила, что работает в театре «Красная мельница», кипяток хлынул в помещение, когда там проходил спектакль. Из-за того, что заведение находится на цокольном этаже, вода полилась с потолка.

— С потолка начал лить кипяток. Залило кухню, вода начала появляться в зале, из-за чего мы вывели людей и вышли сами. На улице увидели, что прорвало трубу не на этаже, а магистральную трубу отопления. Пока стояли, мальчик из-за пара не заметил кипяток и обварил ноги, — рассказала НГС сибирячка. — Люди могут пострадать. Кипяток возле «Пятерочки», там ходят дети.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По словам мамы подростка, ему вызвали скорую помощь

Видео: Читательница НГС

Женщина прислала редакции НГС видео с места произошедшего. На кадрах можно услышать сигнал о пожарной тревоге в театре, а один из людей на записи сообщает, что зрители покинули помещение. В видео также есть кадры с улицы, на которой из-за кипятка образовался сильный пар.

НГС связался с матерью подростка, который, по словам очевидца, пострадал из-за горячей воды на улице. Она подтвердила информацию и сообщила, что к ним домой приехала скорая помощь.

— Собираемся в больницу. Со слов сына: он пошел в магазин из дома, а через пять минут звонит его старший брат и говорит: «Мама, вызывай скорую, он обварил ноги», — сказала мама мальчика.

Женщина добавила, что ребенок шел в магазин, но после произошедшего вернулся домой. На улице одна из прохожих обработала подростку ноги пеной от ожогов, по словам женщины, незнакомка также обварила ноги.

— Пока брат нес его на руках, я вызвала скорую, — сказала женщина. — Младшему 14 лет, старшему — 17 лет.

В пресс-службе СГК НГС сообщили, что на участке возник дефект на теплосети. На месте работают специалисты.

— Возник дефект на теплосети, подводящей теплоноситель к центральному тепловому пункту по улице Галущака. Бригада уже работает на месте, — сказали в организации. — Сотрудники ведут откачку воды, в ближайший час приступят устранению повреждения.

В компании уточнили, что в контуре отключения находятся 13 домов. Информацией о пострадавших в организации пока не располагают.

НГС обратился в пресс-службу Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент также позвонил в бизнес-центр «Фараон», который находится на Галущака, 1а, но журналисту не ответили на звонок.

В середине ноября в Новосибирске забил фонтан с кипятком на Кропоткина. Из-за происшествия горячую воду и отопление отключили в 43 домах.

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