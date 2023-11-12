«Очень опасно»: фонтан кипятка забил на тротуаре Кропоткина — видео

В Новосибирске на улице Кропоткина забил фонтан с кипятком. Его на видео снял читатель НГС Рамил Халилов сегодня,
Люди стараются не приближаться к опасному месту. Вода бурным потоком уходит вниз к жилым домам
— Лопнула труба или горячей воды, или отопления, очень опасно. Еще повезло, что не так сильно холодно. Внизу все дома затопило. Пар на улице Кропоткина, — сообщил читатель НГС Рамил Халилов.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службу СГК.
4 октября в Новосибирске на улице Гоголя из асфальта забил фонтан горячей воды.