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«Очень опасно»: фонтан кипятка забил на тротуаре Кропоткина — видео

Поток идет к жилым домам

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Пар затягивает дорогу

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В Новосибирске на улице Кропоткина забил фонтан с кипятком. Его на видео снял читатель НГС Рамил Халилов сегодня, 12 ноября, около 13:00.

Люди стараются не приближаться к опасному месту. Вода бурным потоком уходит вниз к жилым домам

— Лопнула труба или горячей воды, или отопления, очень опасно. Еще повезло, что не так сильно холодно. Внизу все дома затопило. Пар на улице Кропоткина, — сообщил читатель НГС Рамил Халилов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Рамил Халилов

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службу СГК.

4 октября в Новосибирске на улице Гоголя из асфальта забил фонтан горячей воды.

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