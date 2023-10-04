Фонтан воды забил на улице Гоголя в Новосибирске

4 октября в Новосибирске из асфальта забил фонтан горячей воды. О происшествии сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что фонтан образовался между двумя домами.
— Между Гоголя, 44 и Селезнёва, 33А, из асфальта забил фонтан горячей воды, — указано в сообщении.
На сайте 2ГИС указано, что здания находится в микрорайоне Фрунзенский. НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию. В компании уточнили, что дефект образовался на теплосети другой организации. Подачу теплоносителя перекрыли.
— Подачу теплоносителя оперативно перекрыли, во избежание дальнейшего выхода воды, — сообщили в организации.
В июле фонтан воды забил на пересечении улиц Советской и 1905 года в Новосибирске. Там произошел дефект в тепловой камере в результате гидравлических испытаний теплосети.