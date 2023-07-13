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Фонтан воды забил на перекрестке у Нарымского сквера — видео

О происшествии сообщили в соцсетях

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Фонтан воды попал на видео

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Вечером 13 июля в Центральном районе Новосибирска произошла коммунальная авария. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», на участке дороги забил фонтан воды.

В сообщении указано, что вода забила на пересечении улиц Советской и 1905 года. Инцидент попал на видео.

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Вблизи перекрестка находится Нарымский сквер

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— На пересечении улиц 1905 года и Советской посреди дороги забил фонтан, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несколько дней назад во дворе домов в Новосибирске забил фонтан из магистральной трубы холодного водоснабжения. В бурлящую лужу провалился автомобиль, который стоял вблизи места происшествия.

ПрорывФонтанНарымский скверУлица Советская
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