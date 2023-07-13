Фонтан воды забил на перекрестке у Нарымского сквера — видео

Вечером 13 июля в Центральном районе Новосибирска произошла коммунальная авария. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», на участке дороги забил фонтан воды.
В сообщении указано, что вода забила на пересечении улиц Советской и 1905 года. Инцидент попал на видео.
— На пересечении улиц 1905 года и Советской посреди дороги забил фонтан, — указано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.
Несколько дней назад во дворе домов в Новосибирске забил фонтан из магистральной трубы холодного водоснабжения. В бурлящую лужу провалился автомобиль, который стоял вблизи места происшествия.