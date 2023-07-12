Автомобиль провалился в лужу в центре Новосибирска — видео бурлящего гейзера

Автомобиль провалился в бурлящую лужу в центре Новосибирска вечером 11 июля. Свидетелем этого стал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
— Во дворе домов на Шамшурина, 12, Ленина, 59 и Вокзальной магистрали, 2, забил фонтан из магистральной трубы холодного водоснабжения. Ее почему-то не перекрывают длительное время, — сообщил Ощепков с места событий.
По словам местных жителей, в ближайших домах отключили подачу воды.
На глазах у фотокорреспондента автомобиль «Хонда» начал уходил под воду. Однако тут же началась спасательная операция. Подробности в ближайшие минуты.
Сегодня сразу ряд районов Новосибирска оказались затоплены из-за мощного косого ливня, который шел меньше часа.