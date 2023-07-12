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Автомобиль провалился в лужу в центре Новосибирска — видео бурлящего гейзера

Забил фонтан из магистральной трубы холодного водоснабжения

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«Хонда» уходит под воду

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Автомобиль провалился в бурлящую лужу в центре Новосибирска вечером 11 июля. Свидетелем этого стал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

— Во дворе домов на Шамшурина, 12, Ленина, 59 и Вокзальной магистрали, 2, забил фонтан из магистральной трубы холодного водоснабжения. Ее почему-то не перекрывают длительное время, — сообщил Ощепков с места событий.

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На момент публикации этого материала автомобиль начали спасать

Видео: Александр Ощепков

По словам местных жителей, в ближайших домах отключили подачу воды.

На глазах у фотокорреспондента автомобиль «Хонда» начал уходил под воду. Однако тут же началась спасательная операция. Подробности в ближайшие минуты.

Сегодня сразу ряд районов Новосибирска оказались затоплены из-за мощного косого ливня, который шел меньше часа.

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