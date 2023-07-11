Центр Новосибирска затопило из-за мощного косого ливня — смотрим видео бушующей стихии

Вечером 11 июля в Новосибирске начался мощный косой ливень. Горожане пытаются укрыться от непогоды, а центральные улицы за считаные минуты затопило потоками воды. По данным наших читателей, подобная ситуация сложилась и на других концах города, например на левобережье и на Обмкомовских дачах.