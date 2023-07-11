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Центр Новосибирска затопило из-за мощного косого ливня — смотрим видео бушующей стихии

Он начался около 18:40

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Небо над Новосибирском помрачнело от непогоды

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Вечером 11 июля в Новосибирске начался мощный косой ливень. Горожане пытаются укрыться от непогоды, а центральные улицы за считаные минуты затопило потоками воды. По данным наших читателей, подобная ситуация сложилась и на других концах города, например на левобережье и на Обмкомовских дачах.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Дождь льет как из ведра

Видео: читатели НГС, Виктор Бобровников

О том, что в Новосибирске ожидаются ливни, сообщили 11 июля в мэрии Новосибирска. Правда, их наступление предрекалось только к выходным, а не во вторник.

— На предстоящей неделе ожидается жаркая погода, температура ночью — от +17 до +20 градусов, днем переходит через +30 градусов. В конце недели, на выходных, температура опустится на 7–10 градусов, ожидаются дожди, местами ливни, — рассказывал сегодня Александр Ерохин, начальник управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны.

В Новосибирске 9 июля прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затопленными. Читатели НГС прислали нам в редакцию фото и видео потопа из разных уголков города.

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