Центр Новосибирска затопило из-за мощного косого ливня — смотрим видео бушующей стихии

Вечером 11 июля в Новосибирске начался мощный косой ливень. Горожане пытаются укрыться от непогоды, а центральные улицы за считаные минуты затопило потоками воды. По данным наших читателей, подобная ситуация сложилась и на других концах города, например на левобережье и на Обмкомовских дачах.
О том, что в Новосибирске ожидаются ливни, сообщили 11 июля в мэрии Новосибирска. Правда, их наступление предрекалось только к выходным, а не во вторник.
— На предстоящей неделе ожидается жаркая погода, температура ночью — от +17 до +20 градусов, днем переходит через +30 градусов. В конце недели, на выходных, температура опустится на 7–10 градусов, ожидаются дожди, местами ливни, — рассказывал сегодня Александр Ерохин, начальник управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны.
В Новосибирске 9 июля прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затопленными. Читатели НГС прислали нам в редакцию фото и видео потопа из разных уголков города.