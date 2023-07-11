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«Температура опустится на 10 градусов»: жару в Новосибирске сменит похолодание и ливни

Об ухудшении погоды предупредили в мэрии

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На выходных в Новосибирске возможны ливни

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В Новосибирске на выходных, 15 и 16 июля, ожидается понижение температуры. В городе могут начаться ливни.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания в мэрии Новосибирска 11 июля.

— На предстоящей неделе ожидается жаркая погода, температура ночью от +17 до +20 градусов, днем переходит через +30 градусов. В конце недели, на выходных, температура опустится на 7–10 градусов, ожидаются дожди, местами ливни, — рассказал Александр Ерохин, начальник управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны.

Накануне синоптики предупредили, что жара идет в Новосибирскую область с Урала. В некоторых районах региона температура может подняться до +39 градусов, в городе ожидается +33 градуса на этой неделе.

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