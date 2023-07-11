«Температура опустится на 10 градусов»: жару в Новосибирске сменит похолодание и ливни

В Новосибирске на выходных, 15 и 16 июля, ожидается понижение температуры. В городе могут начаться ливни.
Об этом стало известно во время аппаратного совещания в мэрии Новосибирска
— На предстоящей неделе ожидается жаркая погода, температура ночью от +17 до +20 градусов, днем переходит через +30 градусов. В конце недели, на выходных, температура опустится на
Накануне синоптики предупредили, что жара идет в Новосибирскую область с Урала. В некоторых районах региона температура может подняться до +39 градусов, в городе ожидается +33 градуса на этой неделе.