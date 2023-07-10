Жара в +39 градусов приближается с Урала. Дойдет ли она до Новосибирска?

К Новосибирской области приближается аномальная жара. В ближайшие три дня в некоторых районах температура может подняться до +39 градусов.

— Составили штормовое предупреждение с 11 по 15 июля об аномально жаркой погоде и сильной жаре. Теплые массы идут на Урал с Каспийского моря и постепенно будут подходить к нам, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.