Жара в +39 градусов приближается с Урала. Дойдет ли она до Новосибирска?

К Новосибирской области приближается аномальная жара. В ближайшие три дня в некоторых районах температура может подняться до +39 градусов.
— Составили штормовое предупреждение с 11 по 15 июля об аномально жаркой погоде и сильной жаре. Теплые массы идут на Урал с Каспийского моря и постепенно будут подходить к нам, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В Новосибирском гидрометцентре сообщили, что ночью 11 июля возможны кратковременные дожди и грозы, с 12 числа осадки прекратятся.
В Новосибирске 11 июля ночью ожидается +15… +17 градусов ночью, днем — +29… +31 градус. Ветер юго-западный силой 3–8 м/с.
12 и 13 июля в городе температура ночью поднимется до +18… +20 градусов. Днем в среду ожидается +30… +32 градуса, в четверг — +31… +33 градуса, ветер южный силой 2–7 метра в секунду с порывами до 12 м/с.
В Новосибирской области 11 июля ночью ожидается +13… +18 градусов, к 13 июля — повышение до +16… +21 градуса.
11 июля днем синоптики прогнозируют температуру +28… +33 градуса, по западу и юго-западу области — +38 градусов. 12 и 13 июля — +34… +39 градусов, по востоку и северо-востоку области — +28… +33 градуса.
При этом, по данным синоптиков, в Новосибирске до +39 градусов температуры не доберутся.
Сегодня в МЧС рассказали, что из-за высокой температуры в регионе возрастает риск происшествий на воде.
Когда жара пришла в Новосибирск в начале июня, НГС выяснил, что нельзя делать в этот период, чтобы не нанести вред здоровью. Читайте рекомендации врачей в выпуске сериала «Медликбез».