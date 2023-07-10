В МЧС предупредили о жаре до +35 градусов — чем это опасно

В Новосибирске на неделе с 10 по 16 июля ожидается потепление до +35 градусов. Из-за этого возрастает риск происшествий на воде.
О предстоящих погодных изменениях на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области
— На этой неделе ожидается жаркая погода с повышением дневной температуры до +35 градусов, в связи с чем риск происшествий на водных объектах остается чрезвычайно высоким.
По словам Константина Банникова, на прошлой неделе в регионе на воде погибли 5 человек, один из них — ребенок. Сотрудники МЧС проверяют места несанкционированного купания, устанавливают запрещающие знаки, проводят профилактические беседы.
Накануне НГС изучил прогноз погоды, который составили специальные сервисы. По их информации, в Новосибирске на этой неделе возможна жара до +33 градусов.