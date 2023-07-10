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В МЧС предупредили о жаре до +35 градусов — чем это опасно

Повышение температуры ждут на этой неделе

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Сотрудники МЧС проверяют места купания

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В Новосибирске на неделе с 10 по 16 июля ожидается потепление до +35 градусов. Из-за этого возрастает риск происшествий на воде.

О предстоящих погодных изменениях на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 10 июля рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по региону Константин Банников:

— На этой неделе ожидается жаркая погода с повышением дневной температуры до +35 градусов, в связи с чем риск происшествий на водных объектах остается чрезвычайно высоким.

По словам Константина Банникова, на прошлой неделе в регионе на воде погибли 5 человек, один из них — ребенок. Сотрудники МЧС проверяют места несанкционированного купания, устанавливают запрещающие знаки, проводят профилактические беседы.

Накануне НГС изучил прогноз погоды, который составили специальные сервисы. По их информации, в Новосибирске на этой неделе возможна жара до +33 градусов.

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