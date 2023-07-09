freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 91.69
eur 99.82
СрочноК Новосибирску приближается жара до +33 градусов
Все новости
Все новости

Жара до +33 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю

Почти всю неделю в городе будет тепло и облачно

743

НГС изучил прогноз погодных сервисов

Поделиться

В Новосибирск на следующей неделе придет теплая погода. Температура воздуха в городе поднимется до +33 градусов, почти все дни в городе будет облачно и без осадков. НГС изучил прогноз от специальных сервисов.

Самый жаркий день прогнозируется в пятницу, 14 июля

Самый жаркий день прогнозируется в пятницу, 14 июля

Поделиться

По информации сервиса Gismeteo, почти всю неделю в Новосибирске будет облачно и без осадков, солнечный день ожидается 13 июля, в четверг. Температура воздуха днем 10 июля составит +26 градусов, 11 июля город ждет потепление до +30 градусов. В среду, 12 июля, столбик термометра поднимется до +26 градусов, 13 июля — до 29 градусов тепла.

Самый жаркий день прогнозируется в пятницу, 14 июля. Температура воздуха днем 14 июля составит +33 градусов. В субботу и воскресенье в Новосибирске ожидаются небольшие дожди и облачная погода, воздух прогреется до +26… +25 градусов.

Осадки в городе прогнозируются только в субботу, <nobr class="_">15 июля</nobr>

Осадки в городе прогнозируются только в субботу, 15 июля

Поделиться

При этом сервис «Яндекс.Погода» уточняет, что осадки в городе прогнозируются только в субботу, 15 июля. Всю неделю в городе будет облачно с прояснениями, минимальная температура воздуха в Новосибирске днем составит +22 градуса, максимальная — +30... +31 градус. По информации синоптиков, жаркие дни ожидаются 11, 13 и 14 июля.

Как сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области в ближайшие дни температура воздуха днем составит от +25 до +32 градусов. 10 июля в регионе воздух прогреется до +25… +30 градусов, 11 июля — до +27… +32 градусов тепла, без осадков.

Ночью 10 июля в отдельных районах области ожидаются небольшие дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. По северо-востоку Новосибирской области местами прогнозируются небольшие дожди и грозы.

Несколько дней назад в Новосибирске в 25-градусную жару перестали работать фонтаны. Их отключили, когда в городе праздновали День Ивана Купалы.

По теме

ПогодаСиноптикиЖараПрогноз погоды
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter