Жара до +33 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю

В Новосибирск на следующей неделе придет теплая погода. Температура воздуха в городе поднимется до
По информации сервиса Gismeteo, почти всю неделю в Новосибирске будет облачно и без осадков, солнечный день ожидается
Самый жаркий день прогнозируется в пятницу, 14 июля. Температура воздуха днем
При этом сервис «Яндекс.Погода» уточняет, что осадки в городе прогнозируются только в субботу,
Как сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области в ближайшие дни температура воздуха днем составит от +25 до +32 градусов.
Ночью 10 июля в отдельных районах области ожидаются небольшие дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. По северо-востоку Новосибирской области местами прогнозируются небольшие дожди и грозы.
Несколько дней назад в Новосибирске в 25-градусную жару перестали работать фонтаны. Их отключили, когда в городе праздновали День Ивана Купалы.