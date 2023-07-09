Жара до +33 градусов: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю

По информации сервиса Gismeteo, почти всю неделю в Новосибирске будет облачно и без осадков, солнечный день ожидается 13 июля , в четверг. Температура воздуха днем 10 июля составит +26 градусов , 11 июля город ждет потепление до +30 градусов . В среду, 12 июля , столбик термометра поднимется до +26 градусов , 13 июля — до 29 градусов тепла.

