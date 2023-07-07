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В Новосибирске в 25-градусную жару перестали работать все фонтаны — 7 грустных фото

Это произошло из-за Дня Ивана Купалы

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В жару в струях фонтана обожают играть дети, но сегодня им придется поискать другое место

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Несмотря на почти 30-градусную жару, 7 июля 2023 года в Новосибирске отключили и осушили все фонтаны. Отключение директор «Горфонтана» Валерий Науменко объяснил Днем Ивана Купалы.

— Вандалоопасный день, — заявил он. — Каждый год 7 июля все вверенные мне фонтаны в Новосибирске отключаем.

В Центральном парке отключение объяснили «техническими причинами»

В Центральном парке отключение объяснили «техническими причинами»

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В Первомайском сквере фонтан не только отключили, но и осушили

В Первомайском сквере фонтан не только отключили, но и осушили

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Валерий Науменко подтвердил, что отключения фонтанов используют для того, чтобы их почистить:

— Жарко, вода начинает цвести, — заявил он.

В фонтане на ГПНТБ вода еще есть

В фонтане на ГПНТБ вода еще есть

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По данным синоптиков, сейчас в Новосибирске 25 градусов тепла

По данным синоптиков, сейчас в Новосибирске 25 градусов тепла

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— РЖД тоже сдались, — прокомментировал фотожурналист Александр Ощепков, который отчаялся найти в центре хотя бы один работающий фонтан.

Небольшой фонтанчик возле Управления железной дороги на Урицкого уже чистят

Небольшой фонтанчик возле Управления железной дороги на Урицкого уже чистят

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А в сквере на Орджоникидзе просто отключили воду

А в сквере на Орджоникидзе просто отключили воду

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Ранее НГС писал о том, что Роспотребнадзор назвал 5 причин, по которым не следует купаться в фонтанах. Среди них — опасность заражение гепатитом и электротравмы.

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Фонтаны в НовосибирскеФонтаныИван Купала
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