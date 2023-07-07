В Новосибирске в 25-градусную жару перестали работать все фонтаны — 7 грустных фото

Несмотря на почти 30-градусную жару, 7 июля 2023 года в Новосибирске отключили и осушили все фонтаны. Отключение директор «Горфонтана» Валерий Науменко объяснил Днем Ивана Купалы.
— Вандалоопасный день, — заявил он. — Каждый год 7 июля все вверенные мне фонтаны в Новосибирске отключаем.
Валерий Науменко подтвердил, что отключения фонтанов используют для того, чтобы их почистить:
— Жарко, вода начинает цвести, — заявил он.
— РЖД тоже сдались, — прокомментировал фотожурналист Александр Ощепков, который отчаялся найти в центре хотя бы один работающий фонтан.
Ранее НГС писал о том, что Роспотребнадзор назвал 5 причин, по которым не следует купаться в фонтанах. Среди них — опасность заражение гепатитом и электротравмы.