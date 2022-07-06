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Пять причин не купаться в фонтанах назвал новосибирский Роспотребнадзор

Часть фонтанов на Ивана Купала в Новосибирске отключат

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В последнее время фонтаны на всякий случай отключают на День ВДВ и другие праздники

В последнее время фонтаны на всякий случай отключают на День ВДВ и другие праздники

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В Новосибирске завтра, 7 июля, в день праздника Ивана Купала, отключат часть городских фонтанов. Это сделают во избежание вандализма. В свою очередь региональное управление Роспотребнадзора объяснило, почему в фонтанах не стоит купаться.

Вот список аргументов против купания в фонтанах от Роспотребнадзора:

1. Фонтаны — это элементы благоустройства города, они увлажняют воздух, придают местности эстетический вид и не предназначены для купания.

2. Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе для купания, небезопасно для человека.

3. В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов.

4. Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями: острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

5. Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Казачья станица под Волгоградом рискует остаться без муниципальных служб, газо- и электроснабжения, а также других благ цивилизации. Местную казну разоряют многомиллионные иски родственников девочки, погибшей в фонтане два года назад: суд обязал власти выплатить семье годовой бюджет поселения. Трагедия породила большой раскол между администрацией, местными жителями и семьей погибшей девочки.

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