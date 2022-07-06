Пять причин не купаться в фонтанах назвал новосибирский Роспотребнадзор

1. Фонтаны — это элементы благоустройства города, они увлажняют воздух, придают местности эстетический вид и не предназначены для купания.



2. Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе для купания, небезопасно для человека.



3. В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов.



4. Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями: острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.



5. Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.



Казачья станица под Волгоградом рискует остаться без муниципальных служб, газо- и электроснабжения, а также других благ цивилизации. Местную казну разоряют многомиллионные иски родственников девочки, погибшей в фонтане два года назад: суд обязал власти выплатить семье годовой бюджет поселения. Трагедия породила большой раскол между администрацией, местными жителями и семьей погибшей девочки.