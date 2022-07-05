Как смерть 9-летней девочки в фонтане разоряет казачью станицу — у властей нет денег на зарплаты, электричество и газ

Казачья станица под Волгоградом рискует остаться без муниципальных служб, газо- и электроснабжения, а также других благ цивилизации. Местную казну разоряют многомиллионные иски родственников девочки, погибшей в фонтане два года назад: суд обязал властей выплатить семье годовой бюджет поселения. Трагедия породила большой раскол между администрацией, местными жителями и семьей погибшей девочки. Одни пытаются вернуть старые деньги в бюджет или найти новые, другие боятся обнищания, упадка и деградации станицы, а третьи, пережив большое горе, просто воспользовались своими законными правами. Журналисты V1.RU побывали в Даниловском районе и узнали, как живет сейчас небольшая станица.
Смотрите в нашем видеосюжете, как произошла трагедия и что говорят местные жители:
Цена чужих ошибок
Уровень жизни районов и сельских поселений ощущается уже по дороге к станице Березовской. Перед въездом в район автомобилистов встречает разбитая дорога с такой большой концентрацией ям и дыр на один квадратный метр, что визуально напоминает сыр «Маасдам». Пока на спидометре замирают щадящие подвеску
На въезде в сельское поселение дорога идеально ровная со свежей разметкой. Значит деньги на содержание есть. Вернее, были. В полдень на улицах станицы безлюдно, лишь изредка где-то проедет, как правило, отечественный автомобиль или местный житель на велосипеде. Дома не бедные, но и не богатые. Почти в каждом дворе — собака.
Местный глава Василий Бакулин тем временем готовится ехать в суд. Там его ждет очередное заседание. По словам селян, чиновник бывает там чуть ли не каждый день. Ресурсоснабжающие организации пытаются взыскать с администрации долги за коммунальные услуги — газ и электричество. Василий Бакулин разводит руками: платить нечем, почти весь годовой бюджет отсудили родственники девочки, погибшей в фонтане два года назад.
Девочка полезла в воду, чтобы достать упавшую туда кепку, но получила смертельный удар током. Позже следователи установили, что всё дело в оголенных проводах, которые не изолировал специалист, выполнявший работы. Вместе с ним под суд пошел предыдущий глава поселения Александр Малов, который незаконно заключил контракт на проведение работ и принял от рабочего фонтан с водой под напряжением.
— Изначально родители запросили именно у администрации по 5 миллионов на каждого родителя — в общей сложности 10. Но суд принял решение выплатить им по 1,5 миллиона каждому, — рассказывают в администрации поселения. — Когда весной этого года нам поступили деньги, мы выплатили сразу же 2,5 миллиона. Но в итоге работу нашу просто парализовало! Денег на текущие нужды почти не осталось. А потом и новый иск! Родственники — бабушки и дедушки с обеих сторон и брат — подали уже на 15 миллионов. Каждому — по 3, в итоге в их пользу присудили по 1,5 на человека. На следующий, 2023 год, наш бюджет — примерно 8 миллионов, а мы отдать должны будем 7,5, если решение останется в силе.
Власти подали апелляцию, но будет ли решение суда пересмотрено — спрогнозировать сложно.
7,5 миллиона рублей — это почти годовой бюджет Березовского сельского поселения на год. В прошлом году, как указано на сайте поселения в отчете по исполнению бюджета, он составил 12 миллионов. А на 2022 год, по данным администрации Даниловского района, бюджет поселения составляет порядка 9 миллионов. При этом уже после первой выплаты семье погибшей девочки у чиновников перестало хватать денег на содержание станицы. Постепенно начали появляться долги за газ и свет.
— Из-за долгов нас отключали на месяц от света, — рассказывает Василий Бакулин. — Уличного освещения не было. А здание администрации отключали от электричества на целую неделю. Мы с генератором сидели и работали. Потом, когда резонанс пошел, свет включили. Но ресурсоснабжающая организация подала в суд, долг растет, пеня растет. То же самое с газом: недавно нам пришел иск на 100 тысяч рублей. Сейчас мы выставили на торги технику. Мы без нее можем обойтись, поэтому реализуем и с этих денег как-то закроем долги.
Василий Бакулин признается, что в нынешних условиях удается поддерживать в порядке только центральные улицы.
— В станице есть муниципальное предприятие, оно занимается покосом травы, оказывает населению ритуальные услуги, — перечисляет глава поселения. — У нас перед ним тоже задолженность есть. Они работу выполняют, а нам им платить нечем. Может быть, под конец года налоговые отчисления нам начнут поступать, что-то отдадим людям.
Как живет станица
Назвать Березовскую глушью язык не поворачивается. Несмотря на то что, по официальным данным, демография поселения падает — с 1970 жителей в 2010 году до 1518 в 2021-м — сегодня в станице есть инфраструктура, которой могут позавидовать многие российские сёла. Поликлиника, общеобразовательная школа, казачий интернат, дом культуры, отделение почты и Сбера, централизованное водоснабжение с холодной водой... Рядом — агропромышленные предприятия и фермеры.
Но и проблем здесь немало. Селяне рассказывают, что каждый год вместе с паводком у них смывает понтонный мост, соединяющий поселение с другими населенными пунктами, колодцы с питьевой водой пришли в негодность, на всю станицу осталась одна аптека и та — со скудным ассортиментом, а транспортное сообщение с райцентром полностью уничтожено.
— Мне 72 года. Из них 64 я прожила в станице. И мне просто обидно, — говорит местная жительница Фаина Озерина. — Обидно за главу, которого посадили, он очень хороший. Я за него боролась, подписи собирала. Не получилось. Но и с новым я работаю. Подхожу и говорю: «Василий Иванович, если ты не против, мы сейчас поедем, сфотографируем мост». Ну нельзя так, чтобы в такое время у нас не было моста. Еще колодцев у нас было много с водой... Когда был предыдущий глава Малов, мы чистили их, он как-то находил деньги. А сейчас всё запущено. Все колодцы развалены. Своей скорой помощи у нас тоже нет...
Сейчас поселение рискует столкнуться с еще большими трудностями из-за отсутствия бюджета. И местные жители считают эту ситуацию несправедливой.
— Что касается этой семьи — на чужом горе не выедешь, — считает Фаина Озерина. — Да, случилось, переживает мама и вся родня. Но чтобы жить в станице и сделать такое... И мое мнение, и мнение жителей станицы такое: ну случилась беда — ну обращайтесь к нему, к Малову (бывший глава поселения, которого осудили на два года. — Прим. ред.). Брать деньги с администрации несправедливо. Чем виноваты жители? Осудили главу, пусть с него и берут. А родственники с поселения эти деньги сняли. Где ж мы что возьмем?
Прежнего главу любили многие селяне, хоть и не все. При этом некоторые жители утверждают, что в тот самый день незадолго до гибели девочки видели, как именно Александр Малов включил фонтан.
— Там еще когда форсунки чистили, чувствовали, что водой руки покалывало током. И главе говорили не включать фонтан. Но утром того дня, когда девочка погибла, люди видели, что сам Малов включил фонтан. Всех детей от этого фонтана я гоняла. Я говорила: «Вода травленая». Никого не допускала, чтобы там руки мочили, — вспоминает местная жительница Ольга Карпова.
Вместе с уходом денег из казны и появлением долгов остановились и работы по благоустройству, участие в региональных программах. Тот же парк со злополучным фонтаном, по словам селян, перестали поддерживать в нормальном состоянии.
— Раньше было: солярка есть, бензин есть, пошли и сделали. Сейчас в поселении есть косилки, но их нечем заправить. Трава растет, пожароопасно. Упало что-то, поломалось, а у главы нет денег починить. Как они сейчас должны работать? Я им сочувствую всем. Сейчас отключат свет — и всё, — говорит Фаина Озерина.
«Это беспрецедентные суммы»
Мама погибшей девочки от встречи с журналистами отказалась, ограничившись небольшим комментарием по телефону:
— Есть решение суда, и мы всё делаем по закону. Ничего лишнего. Это бред, что в станице есть большие проблемы. Всё, что говорят, — половина неправда. По поводу бюджета я ничего не знаю и даже вникать во всё это не хочу.
По мнению адвоката Андрея Гордеева, суммы, которые получили родители, беспрецедентны для региональной судебной практики.
— Суммы меня, конечно, поразили, — признается юрист. — Это перебор. У нас часто происходят аварии, были случаи смерти. Но такие суммы никогда не давал суд. Во-первых, он должен был дифференцировать удаленность этих родственников. Мама и папа страдают в этой ситуации больше, чем бабушка и дедушка. Поэтому суммы на каждого из них не могут быть одинаковы. Сумма приближается к московским параметрам, когда, к примеру, актер Михаил Ефремов на скамье подсудимых оказался. Там родственникам пострадавших выплачивали более 10 миллионов рублей. А тут район, не Москва.
При этом юрист убежден, что у администрации есть возможность выйти из финансовых проблем.
— Если администрация не сможет обжаловать решения и они вступят в силу, там уже в случае неуплаты начнут работать судебные приставы, — объясняет Андрей Гордеев. — Но они же не смогут забрать то, чего нет вообще. Администрация поселения — самостоятельный субъект. Но, может быть, им нужно посмотреть возможность взаимодействия с органами государственной власти. В суде первой инстанции они могли заявить ходатайство о рассрочке. Описать свою ситуацию, свои обязательства и риски при неисполнении этих обязательств. Если не оплачивать свет, газ и воду, люди останутся без урожая. Нет урожая — нет еды, что может вообще привести к голоду.
Глава района Сергей Копытов в курсе ситуации. По его словам, единственная надежда сейчас на смягчение решения в апелляции, в которой сейчас принимают участие юристы районной и областной администраций.
— Сначала поселение выплатило 2,5 миллиона. Мы им сделали опережающее финансирование, чтобы они могли отдать эти деньги родителям, — говорит Сергей Копытов. — Потом появилось еще одно исковое заявление. Мы сейчас совместными усилиями поселения, района и администрации Волгоградской области подали апелляцию, чтобы оспорить второе решение. О проблеме знаем, ждем дату заседания в апелляционной инстанции. Юристы обладминистрации нам помогают. По долгам за газ и свет там небольшие суммы, глава поселения этим занимается. Что сказать, у электриков такие требования: не уплатил — отключают. Сейчас всё зависит от суда. Надеемся, что он смягчит ситуацию для поселения. Но если останется взыскание 7,5 миллиона при годовом бюджете поселения 9 миллионов, будем дальше думать, как выходить из этой ситуации.
В администрации области также обещают помочь поселению в случае беды:
— Если вступившее в силу судебное решение поставит под угрозу исполнение финансовых обязательств администрацией сельского поселения, ей будет оказана поддержка из вышестоящего бюджета в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Чиновники говорят, что разделяют горе семьи, потерявшей ребенка, но в то же время они не понимают, почему из-за халатности двух человек — бывшего главы и подрядчика — должна страдать вся станица, в числе которых и родственники погибшей девочки.
— Случай [с гибелью девочки] трагический. Не дай бог никому такое пережить. Но и нас поймите! Администрацию «нагрузили» выше крыши. Мы пытались поговорить с близкими девочки, просили рассрочку. Пробовали объяснить, что деньги нужны для поддержания жизни в нашем населенном пункте, ведь и они тоже здесь живут. Но родители никак не идут на контакт... — сетуют в администрации поселения.