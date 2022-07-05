Как смерть 9-летней девочки в фонтане разоряет казачью станицу — у властей нет денег на зарплаты, электричество и газ

— Мне 72 года. Из них 64 я прожила в станице. И мне просто обидно, — говорит местная жительница Фаина Озерина. — Обидно за главу, которого посадили, он очень хороший. Я за него боролась, подписи собирала. Не получилось. Но и с новым я работаю. Подхожу и говорю: «Василий Иванович, если ты не против, мы сейчас поедем, сфотографируем мост». Ну нельзя так, чтобы в такое время у нас не было моста. Еще колодцев у нас было много с водой... Когда был предыдущий глава Малов, мы чистили их, он как-то находил деньги. А сейчас всё запущено. Все колодцы развалены. Своей скорой помощи у нас тоже нет...

Сейчас поселение рискует столкнуться с еще большими трудностями из-за отсутствия бюджета. И местные жители считают эту ситуацию несправедливой.



— Что касается этой семьи — на чужом горе не выедешь, — считает Фаина Озерина. — Да, случилось, переживает мама и вся родня. Но чтобы жить в станице и сделать такое... И мое мнение, и мнение жителей станицы такое: ну случилась беда — ну обращайтесь к нему, к Малову (бывший глава поселения, которого осудили на два года. — Прим. ред.). Брать деньги с администрации несправедливо. Чем виноваты жители? Осудили главу, пусть с него и берут. А родственники с поселения эти деньги сняли. Где ж мы что возьмем?