«Как я заколебался это повторять»: начальник новосибирских фонтанов объяснил, почему их снова отключат на 7 июля
В этот день будут отмечать праздник Ивана Купалы
В Новосибирске 7 июля, в день праздника Ивана Купала, отключат часть городских фонтанов. Это сделают для того, чтобы избежать вандализма.
— Это делается каждый год. Два дня летом фонтаны подвержены повышенному вандализму. Поэтому мы должны принять меры, обеспечить, предохранить, сберечь. В некоторых фонтанах мы сольем воду, в некоторых — отключим. Как я заколебался это повторять за эти два дня, — рассказал НГС начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.
По его словам, несколько фонтанов, которые наиболее подвержены вандализму, отключат. Остальные будут работать в обычном режиме.
Также фонтаны отключают 2 августа. В этот день в России отмечают День воздушно-десантных войск.
В этом году фонтаны в Новосибирске запустили 6 мая. НГС показал 10 самых ярких кадров с открытия.