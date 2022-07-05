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«Как я заколебался это повторять»: начальник новосибирских фонтанов объяснил, почему их снова отключат на 7 июля

В этот день будут отмечать праздник Ивана Купалы

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В «Горфонтане» не будут называть объекты, которые продолжат работу

В «Горфонтане» не будут называть объекты, которые продолжат работу

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В Новосибирске 7 июля, в день праздника Ивана Купала, отключат часть городских фонтанов. Это сделают для того, чтобы избежать вандализма.

— Это делается каждый год. Два дня летом фонтаны подвержены повышенному вандализму. Поэтому мы должны принять меры, обеспечить, предохранить, сберечь. В некоторых фонтанах мы сольем воду, в некоторых — отключим. Как я заколебался это повторять за эти два дня, — рассказал НГС начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

По его словам, несколько фонтанов, которые наиболее подвержены вандализму, отключат. Остальные будут работать в обычном режиме.

Также фонтаны отключают 2 августа. В этот день в России отмечают День воздушно-десантных войск.

В этом году фонтаны в Новосибирске запустили 6 мая. НГС показал 10 самых ярких кадров с открытия.

ГорфонтанИван Купалафонтан
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