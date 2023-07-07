С пистолетами и без фонтанов: как в Новосибирске прошел день Ивана Купалы

7 июля жители Новосибирска отметили праздник Ивана Купалы. Из-за народного праздника в городе отключили фонтаны. Как объяснил директор «Горфонтана» Валерий Науменко, 7 июля — «вандалоопасный день».
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил несколько фонтанов в центре Новосибирска. Часть из них осушили и решили почистить. В некоторых устройствах имелась вода, но сами фонтаны не работали.
Несмотря на отключения фонтанов, часть горожан отпраздновала день Ивана Купалы. Корреспондент НГС Анна Скок заметила на одной из улиц Новосибирска молодых людей, которые стреляли из водяных пистолетов по автомобилям. Один из них спрятал оружие, когда увидел проезжающую мимо машину полиции.
По информации депутата горсовета Новосибирска Антона Бурмистрова, праздничные мероприятия прошли у дома культуры на ОбьГЭСе.
— В сквере у ДК состоялся небольшой праздник для детей и подростков, приуроченный к сегодняшнему празднику, — указано в телеграм-канале депутата. — Пожарные из нашей части
На курорте Яровое в Алтайском крае отметили праздник Ивана Купалы фестивалем красок. Публикуем фото и видео события.