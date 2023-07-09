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Улицы Новосибирска затопило после дождя — фото и видео последствий

В некоторых районах города уровень воды достигает 20 сантиметров

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По данным сервисов погоды, на смену дождям придет жара

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В Новосибирске 9 июля прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затопленными. Читатели НГС прислали нам в редакцию фото и видео потопа из разных уголков города.

Такой потоп образовался в Ленинском районе

Такой потоп образовался в Ленинском районе

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Так выглядит перекресток улиц Титова и Римского-Корсакова. Судя по кадрам, чтобы перейти дорогу, следует запастись парой резиновых сапог.

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Видео: читательница НГС

А вот такая ситуация происходит сейчас на улице Гребенщикова. По словам нашей читательницы, вода в лужах достигает 20 сантиметров.

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Видео: АСТ-54

А в микрорайоне «Дивногорский» вода затопила улицы по колено.

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Видео: читательница НГС Валентина

А на площади Маркса ливнем размыло тротуарную плитку.

Ранее в Центральном районе Новосибирска грунт рухнул под колесами автомобилей на парковке. По словам очевидцев, инцидент произошел из-за дождя.

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