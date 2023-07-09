Улицы Новосибирска затопило после дождя — фото и видео последствий

В Новосибирске 9 июля прошел сильный ливень, из-за чего многие улицы оказались затопленными. Читатели НГС прислали нам в редакцию фото и видео потопа из разных уголков города.
Так выглядит перекресток улиц Титова и Римского-Корсакова. Судя по кадрам, чтобы перейти дорогу, следует запастись парой резиновых сапог.
А вот такая ситуация происходит сейчас на улице Гребенщикова. По словам нашей читательницы, вода в лужах достигает 20 сантиметров.
А в микрорайоне «Дивногорский» вода затопила улицы по колено.
А на площади Маркса ливнем размыло тротуарную плитку.
Ранее в Центральном районе Новосибирска грунт рухнул под колесами автомобилей на парковке. По словам очевидцев, инцидент произошел из-за дождя.