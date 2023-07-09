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«Последствия дождя»: в Новосибирске рухнул грунт под колесами автомобилей — фото

Очевидцы утверждают, что это произошло из-за дождя

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Инцидент произошел на улице Ядринцевской

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В Центральном районе Новосибирска грунт рухнул под колесами автомобилей на парковке. Фотографии происшествия опубликовали 9 июля в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор утверждает, что инцидент произошел из-за дождя.

— Последствия дождя на Ядринцевской, 73, к. 1, — указано в сообщении.

На кадрах видно дорогу, вблизи которой стоят автомобили. Грунт осел под колесами нескольких машин. По информации сервиса 2ГИС, на улице Ядринцевской, 73, к. 1 находится четырехэтажное административное здание.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска

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Корреспондент НГС попытался связаться с представителями организаций, расположенных внутри здания, чтобы узнать подробности, но специалисты отказались отвечать на вопросы журналиста.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию, уточнить причины происшествия и сообщить, какая организация будет заниматься ремонтом

В конце июня на Красном проспекте рядом со зданием мэрии Новосибирска провалилась под тротуар поливальная машина. Власти объяснили, почему произошел обвал.

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ПарковкаДождьЯдринцевскаяАвтомобили
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