«Последствия дождя»: в Новосибирске рухнул грунт под колесами автомобилей — фото

В Центральном районе Новосибирска грунт рухнул под колесами автомобилей на парковке. Фотографии происшествия опубликовали
— Последствия дождя на Ядринцевской, 73, к. 1, — указано в сообщении.
На кадрах видно дорогу, вблизи которой стоят автомобили. Грунт осел под колесами нескольких машин. По информации сервиса 2ГИС, на улице Ядринцевской, 73,
Корреспондент НГС попытался связаться с представителями организаций, расположенных внутри здания, чтобы узнать подробности, но специалисты отказались отвечать на вопросы журналиста.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию, уточнить причины происшествия и сообщить, какая организация будет заниматься ремонтом
В конце июня на Красном проспекте рядом со зданием мэрии Новосибирска провалилась под тротуар поливальная машина. Власти объяснили, почему произошел обвал.