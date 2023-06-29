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У мэрии Новосибирска начали ремонтировать тротуар — ранее под него провалилась поливальная машина

Власти объяснили, почему произошел обвал

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Инцидент произошел на Красном проспекте

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Поливальная машина, которая 26 июня провалилась возле здания мэрии Новосибирска, принадлежала МАУ «Горзеленхоз» и приехала полить цветы в клумбе «Цветочные часы». Под этим участком проходят линии связи.

Об этом рассказали в мэрии Новосибирска:

— Провал задней оси спецтехники произошел в результате механического воздействия на асфальтовое покрытие на участке сети линии связи, находящейся в эксплуатации ПАО «Ростелеком». Эвакуация спецтехники была осуществлена силами МАУ «Горзеленхоз» в течение часа с момента происшествия.

Сейчас специалисты ПАО «Ростелеком» начали работы по замене плиты-перекрытия колодца линии связи. Закончить собираются 29 июня. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Ростелекома. На момент публикации ответ не поступил.

На этой неделе, 27 июня, после происшествия с поливальной машиной мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать тротуар перед филармонией неподалеку от мэрии.

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