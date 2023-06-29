У мэрии Новосибирска начали ремонтировать тротуар — ранее под него провалилась поливальная машина

Поливальная машина, которая 26 июня провалилась возле здания мэрии Новосибирска, принадлежала МАУ «Горзеленхоз» и приехала полить цветы в клумбе «Цветочные часы». Под этим участком проходят линии связи.
Об этом рассказали в мэрии Новосибирска:
— Провал задней оси спецтехники произошел в результате механического воздействия на асфальтовое покрытие на участке сети линии связи, находящейся в эксплуатации ПАО «Ростелеком». Эвакуация спецтехники была осуществлена силами МАУ «Горзеленхоз» в течение часа с момента происшествия.
Сейчас специалисты ПАО «Ростелеком» начали работы по замене плиты-перекрытия колодца линии связи. Закончить собираются
На этой неделе, 27 июня, после происшествия с поливальной машиной мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать тротуар перед филармонией неподалеку от мэрии.