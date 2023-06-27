Анатолий Локоть поручил отремонтировать тротуар возле мэрии и Филармонии — вчера там провалилась машина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать тротуар перед Филармонией неподалеку от мэрии. Накануне рядом со зданиями поливальная машина провалилась одним колесом под плитку.
Об этом глава города рассказал во время аппаратного совещания 27 июля:
— Вчерашняя авария, та, что произошла перед Филармонией, домом Ленина, наводит на мысль об актуальности замены плитки, ремонта всей тротуарной части. Ставлю задачу, после того, как там будут восстановлены коммуникации, эта камера, за счет экономии, ресурсов, нам надо отремонтировать плитку в этой центральной части.
Также Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта разработать программу по ремонту тротуаров на следующий год.
На прошлой неделе, незадолго до Дня города, мэр поручил привести в порядок тротуары в центре, чтобы «женщины могли в своих красивых аккуратных туфельках безопасно ходить». Тогда Анатолий Локоть отметил, что проблемные участки есть на Красном проспекте.