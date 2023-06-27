Анатолий Локоть поручил отремонтировать тротуар возле мэрии и Филармонии — вчера там провалилась машина

Об этом глава города рассказал во время аппаратного совещания 27 июля:

— Вчерашняя авария, та, что произошла перед Филармонией, домом Ленина, наводит на мысль об актуальности замены плитки, ремонта всей тротуарной части. Ставлю задачу, после того, как там будут восстановлены коммуникации, эта камера, за счет экономии, ресурсов, нам надо отремонтировать плитку в этой центральной части.

