freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняВетеран погиб после избиения в пансионате
Все новости
Все новости

Поливальная машина провалилась под тротуар у здания мэрии Новосибирска

Автомобиль застрял одним колесом

2 987

Автомобиль заметили прохожие

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 26 июня, на Красном проспекте рядом со зданием мэрии Новосибирска провалилась поливальная машина.

Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», провал заметили в обеденное время. На фотографии видно, что машина заехала на тротуар и застряла одним колесом.

Машина уехала с места провала. Участок оградили.

Недалеко от провала находится автобусная остановка

Недалеко от провала находится автобусная остановка

Поделиться

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить причину провала, а также обратилась в пресс-службу ГИБДД. На момент публикации ответа не было.

В середине июня возле здания полпредства в Новосибирске провалился машина. Как рассказали власти, дыра образовалась из-за подмыва грунта.

По теме

Поливальная машинаТротуарМэрияКрасный проспект
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ15
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter