Поливальная машина провалилась под тротуар у здания мэрии Новосибирска

В Новосибирске сегодня,
Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», провал заметили в обеденное время. На фотографии видно, что машина заехала на тротуар и застряла одним колесом.
Машина уехала с места провала. Участок оградили.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить причину провала, а также обратилась в пресс-службу ГИБДД. На момент публикации ответа не было.
В середине июня возле здания полпредства в Новосибирске провалился машина. Как рассказали власти, дыра образовалась из-за подмыва грунта.