Поливальная машина провалилась под тротуар у здания мэрии Новосибирска

В Новосибирске сегодня, 26 июня , на Красном проспекте рядом со зданием мэрии Новосибирска провалилась поливальная машина.



Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», провал заметили в обеденное время. На фотографии видно, что машина заехала на тротуар и застряла одним колесом.