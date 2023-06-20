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«Чтобы женщины могли ходить в красивых туфельках»: Анатолий Локоть поручил привести в порядок тротуар в центре

По его словам, некоторые дефекты бросаются в глаза

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Многие праздничные мероприятия пройдут в центре города

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и администрации Центрального района привести в порядок пешеходные зоны. Это нужно сделать перед Днем города.

На аппаратном совещании 20 июня Анатолий Локоть заявил, что к празднику нужно устранить дефекты на Красном проспекте.

— Бросаются в глаза некоторые места. Нужно пройти на всем протяжении Красного проспекта, где будет закрыто, где люди будут ходить пешком, чтобы они не собирали пыль и грязь летней обувью. И чтобы наши женщины могли в своих красивых аккуратных туфельках безопасно ходить по тротуарам Новосибирска, — поручил мэр Новосибирска.

Ранее НГС публиковал колонку жительницы Новосибирска Светланы Гладковой, в которой она рассуждала, как состояние Новосибирска сказывается на желании и возможности сибирячек наряжаться.

В День города улицы в центре Новосибирска перекроют. Посмотрите на карте, где нельзя будет проехать. Программу празднования можно прочитать здесь.

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