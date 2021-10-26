Город «серых женщин»: сибирячка — о том, почему в Новосибирске невозможно носить каблуки и яркую одежду

Недавно мне довелось нарядиться на фотосессию и прогуляться по похожему маршруту, пусть и от парковки, а не из метро. Я бодро стучала устойчивым 7-сантиметровым каблуком (не шпильками даже!) и улыбалась тому, как здорово мы с моей пышной серой юбкой и серым джемпером вписались в новосибирский пейзаж. И тому, какие мы с Новосибирском оба красивые, хоть и серые. Метров на 200 меня хватило. Потом почему-то закончился тротуар. Ну, то есть теоретически он там был. У меня даже есть о нем воспоминания. Но тогда, когда я скакала тут на каблуках, этот тротуар был сильно дружелюбнее. Хорошо, что я быстро отмучилась и потом немедленно переобулась в кеды. Кеды — лучшие друзья жительницы Новосибирска не только из-за нашей любви к комфорту, но и из-за нашего нежелания ломать ноги.



Или вот модные эти ваши брюки палаццо. Они тут удивили своим возвращением примерно из тех же времен, когда я бодро бегала на каблуках. Но в этом сезоне их положено носить очень длинными: так, чтобы даже с каблуком или с кедами на толстой подошве всё равно подметать ими тротуар. Подметать тротуар. Новосибирский тротуар подметать. Брюками. Ага-ага. Ну ладно, купила. Пошла на мероприятие, каблуки надела. Дождь лил, но отступать было некуда. Припарковалась около «Синара», догуляла до пешеходного перехода, собралась перейти дорогу. Ну и перешла, конечно. Но, когда они там в своих миланах и парижах задумывали подметать тротуары, они же, наверное, не подумали, что на тротуарах бывают лужи по щиколотку?

