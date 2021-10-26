Город «серых женщин»: сибирячка — о том, почему в Новосибирске невозможно носить каблуки и яркую одежду

Из-за бесконечных ремонтов дорог и тротуаров Новосибирск всё больше похож на зону боевых действий. Проблем добавляют смог и пыль, которые периодически накрывают город. И особенно трудно приходится женщинам: подобрать нормальный гардероб, который был бы не серого цвета, очень сложно, считает жительница Новосибирска Светлана Гладкова. В своей колонке она рассуждает, как состояние Новосибирска сказывается на желании и возможности сибирячек наряжаться.
Новосибирск часто ругают за то, что люди в нем серые, некрасивые. И даже красивые люди тоже серые. И даже красивые женщины тоже! Инстаграмщицы пытаются сопротивляться: покупают шубы и пуховики кислотных цветов (хотела написать «всех цветов радуги», но поняла, что от таких цветов у самой радуги зарябило бы в глазах), чтобы выделяться на фоне всей этой серости. И вот сидит какая-нибудь такая на лавочке возле модной кофейни, ждет свой лавандовый раф. Шубка на ней малиновая, шарфик желтый, ботинки бирюзовые — ну точь-в-точь попугай в одном из теплых павильонов нашего знаменитого зоопарка. Прохожие сворачивают шеи, дети, к стыду своих серых мамаш, тыкают пальцами, водители не замечают светофоров, мужчины уходят от своих серых жен, ухудшая и без того плачевную статистику по разводам. Уж лучше бы она и дальше жила в своем сером, нет же, придумали им хештег #нетакаякаквсе — они и стараются.
Вообще, будем честны, Новосибирск сопротивляется, когда какая-нибудь отдельная девица берется его украшать: тренирует насмотренность, покупает трендовые одежки-обувки и пытается всё это выгуливать. Новосибирск быстро ставит на место: покрывает ровным слоем пыли, окатывает грязью из луж, ломает в лучшем случае каблуки, а в худшем — сразу ноги.
А между тем еще какие-то 20 лет назад среди моих однокурсниц было вполне себе принято ходить на каблуках. Не выгуливать их на вечернее мероприятие, не переобуваться в машине или в фойе театра из кед в лодочки, не перебираться обратно в кеды, как только минует опасность оказаться в объективе фотографа или в фокусе заинтересованных глаз, потому что невозможно дольше двух часов ходить на шпильках. А на некоторых шпильках так и вовсе можно только красиво стоять, а лучше и вовсе сидеть. Нет, я очень хорошо помню, как выскакивала из метро на обычном 8-сантиметровом каблуке (10-сантиметровые были уже для вечеринок и свиданий, всё-таки в них особо не побегаешь), цокала по светофору через дорогу и бежала вдоль «Яхонта» по тротуару, чтобы преодолеть за 7 минут до Нархоза вполне себе достойную дистанцию, особенно для человека, вечно имевшего освобождение от физкультуры по разным там причинам. И я не носила с собой сменные кеды!
Недавно мне довелось нарядиться на фотосессию и прогуляться по похожему маршруту, пусть и от парковки, а не из метро. Я бодро стучала устойчивым 7-сантиметровым каблуком (не шпильками даже!) и улыбалась тому, как здорово мы с моей пышной серой юбкой и серым джемпером вписались в новосибирский пейзаж. И тому, какие мы с Новосибирском оба красивые, хоть и серые. Метров на 200 меня хватило. Потом почему-то закончился тротуар. Ну, то есть теоретически он там был. У меня даже есть о нем воспоминания. Но тогда, когда я скакала тут на каблуках, этот тротуар был сильно дружелюбнее. Хорошо, что я быстро отмучилась и потом немедленно переобулась в кеды. Кеды — лучшие друзья жительницы Новосибирска не только из-за нашей любви к комфорту, но и из-за нашего нежелания ломать ноги.
Или вот модные эти ваши брюки палаццо. Они тут удивили своим возвращением примерно из тех же времен, когда я бодро бегала на каблуках. Но в этом сезоне их положено носить очень длинными: так, чтобы даже с каблуком или с кедами на толстой подошве всё равно подметать ими тротуар. Подметать тротуар. Новосибирский тротуар подметать. Брюками. Ага-ага. Ну ладно, купила. Пошла на мероприятие, каблуки надела. Дождь лил, но отступать было некуда. Припарковалась около «Синара», догуляла до пешеходного перехода, собралась перейти дорогу. Ну и перешла, конечно. Но, когда они там в своих миланах и парижах задумывали подметать тротуары, они же, наверное, не подумали, что на тротуарах бывают лужи по щиколотку?
Недавно кто-то в Твиттере громко возмущался, что какая-то там знакомая женщина за пятьдесят прикупила себе кожаные штаны. И носит! И, мол, как же это неприлично. Я не знаю, что там прилично для женщины за пятьдесят и кто это решает, но скажите мне, есть ли более практичная одежда для Новосибирска? У меня в гардеробе уютно обосновались кожаные легинсы, две юбки и две пары штанов. А нет, штанов с этой осени уже три: еще же палаццо!
И вот мы сидим всей женской половиной города, листаем неожиданный обзор туалетов чиновницы из мэрии, которая удивительным для всех образом оказалась райской пташкой на фоне серого Новосибирска. И локальные стилисты рассуждают о том, как гармонично ее резиновые сапоги сочетаются с остальными элементами лука. А я все жду, когда кто-нибудь додумается уже выпускать галоши. Можно даже лимитированные серии серых галош. Можно сразу и на валенки — зима же близко. И что там будет с тротуарами — даже самому мэру, возможно, неизвестно.
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