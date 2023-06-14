freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 83.64
eur 90.39
Тема дняПотоп в Сочи
Все новости
Все новости

Ко Дню города в Новосибирске перекроют улицы в центре — публикуем карту

Ограничения будут действовать 2 дня

1 721

Праздничный салют на День города в этом году отменили

Поделиться

24 и 25 июня в центре Новосибирска планируют перекрыть улицы. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии города.

— В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, постановляю ввести временное прекращение движения транспортных средств, за исключением общественного пассажирского транспорта, — говорится в документе, который должен будет подписать мэр Анатолий Локоть.

Ограничения будут действовать 24 июня с 15 до 22 часов и 25 июня с 5 до 23 часов. Движение закроют по Красному проспекту, Романова, Потанинской, Ядринцевской и другим улицам — мы нанесли их на карту.

Поделиться

25 июня Новосибирску исполнится 130 лет. Мэрия подготовила праздничную программу на 2 дня24 и 25 июня. К празднику приурочили и День защиты детей, и единый выпускной, и VK Fest.

По теме

Мэрия НовосибирскаДень городаПерекрытие в центре Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter