Ко Дню города в Новосибирске перекроют улицы в центре — публикуем карту

24 и 25 июня в центре Новосибирска планируют перекрыть улицы. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии города.
— В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, постановляю ввести временное прекращение движения транспортных средств, за исключением общественного пассажирского транспорта, — говорится в документе, который должен будет подписать мэр Анатолий Локоть.
Ограничения будут действовать 24 июня с 15 до 22 часов и
25 июня Новосибирску исполнится 130 лет. Мэрия подготовила праздничную программу на