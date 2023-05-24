В Новосибирске отменили праздничный салют на День города

В этом году на празднике в честь Дня города в Новосибирске не будут запускать салют. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в пресс-центре ТАСС.

— К сожалению, праздничного салюта не будет, так как принято решение, что сейчас салюты запускаются только на 9 Мая и когда будет победа, — сообщила вице-мэр Новосибирска.

