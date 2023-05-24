В Новосибирске отменили праздничный салют на День города

В этом году на празднике в честь Дня города в Новосибирске не будут запускать салют. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в пресс-центре ТАСС.
— К сожалению, праздничного салюта не будет, так как принято решение, что сейчас салюты запускаются только на 9 Мая и когда будет победа, — сообщила вице-мэр Новосибирска.
Между тем Терешкова уточнила, что в городе могут организовать «небольшие» пиротехнические эффекты во время праздника.
— Возможно, проплывет торт, но ненастоящий. Все думают, что настоящий торт, который мы причалим к берегу и будем резать. Нет, это будет искусственный торт, просто он будет очень красивым, как подарок городу, — уточнила Анна Терешкова. — Он будет с небольшим фейерверком не в небо, а с самой платформы.
День города будут отмечать 24 и 25 июня. В честь праздника улицу Ленина оформят в тематике «Четыре сезона Новосибирска», ее сделают пешеходной.