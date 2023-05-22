freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дняМужчина напал на школьниц, угрожая гранатой
Все новости
Все новости

«Четыре новосибирских сезона». Стало известно, как преобразится улица Ленина ко Дню города

Деньги на праздничное оформление центральной улицы города выделят спонсоры

861

Эти иллюстрации вице-мэр привела в качестве примера праздничного оформления улицы

Поделиться

Улица Ленина будет оформлена в тематике «Четыре сезона Новосибирска» к предстоящему Дню города. О планах городской администрации по преображению центральной улицы НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

— Мы хотим представить в своей композиции четыре сезона Новосибирска. Зима — оформление, подобное тому, что мы делали в качестве пребывания в статусе новогодней столицы России. Лето — оформление, схожее с фестивалем цветов, и так далее. Это дело дорогостоящее, однако мы уже нашли достаточное количество спонсоров на реализацию самых смелых идей, — сказала Терешкова.

Вице-мэр обратила внимание, что оформление улицы Ленина может отличаться от выложенных ею в телеграм фотографий. Работы затронут участок до площади Ленина до пересечения с улицей Советской.

Накануне Терешкова пообещала открыть кафе в новом парке «Арена» ко Дню Новосибирска.

День городаПраздничное оформление улицАнна Терешкова
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter