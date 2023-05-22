«Четыре новосибирских сезона». Стало известно, как преобразится улица Ленина ко Дню города

Улица Ленина будет оформлена в тематике «Четыре сезона Новосибирска» к предстоящему Дню города. О планах городской администрации по преображению центральной улицы НГС рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
— Мы хотим представить в своей композиции четыре сезона Новосибирска. Зима — оформление, подобное тому, что мы делали в качестве пребывания в статусе новогодней столицы России. Лето — оформление, схожее с фестивалем цветов, и так далее. Это дело дорогостоящее, однако мы уже нашли достаточное количество спонсоров на реализацию самых смелых идей, — сказала Терешкова.
Вице-мэр обратила внимание, что оформление улицы Ленина может отличаться от выложенных ею в телеграм фотографий. Работы затронут участок до площади Ленина до пересечения с улицей Советской.
Накануне Терешкова пообещала открыть кафе в новом парке «Арена» ко Дню Новосибирска.