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Открыть кафе в парке у нового ЛДС в Новосибирске ко Дню города пообещала Анна Терешкова

Вице-мэр Анна Терешкова оценила ход работ в парке «Арена»

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В парке скоро появится памп-трек — специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова оценила исправительные работы после зимы в парке Арена у нового ЛДС. По ее словам, основные задачи уже выполнены.

— Восстановительные работы завершены, остались только работы второго этапа, такие как установка входной зоны, проката, кафе и памп-трека. Вижу, что горожанам не хватает кафе, но эта проблема будет решена к Дню города! Радует, что в Новосибирске появилось новое современное общественное пространство, которое дальше будет развиваться и расти!, — сообщила Терешкова в своем телеграм-канале.

13 мая фотограф НГС показал, как выглядит парк «Арена» сейчас.

В конце марта стало известно, что в Новосибирске создадут огромный парк в 370 гектаров — проект новой рекреационной зоны одобрил губернатор НСО Андрей Травников.

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