Открыть кафе в парке у нового ЛДС в Новосибирске ко Дню города пообещала Анна Терешкова

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова оценила исправительные работы после зимы в парке Арена у нового ЛДС. По ее словам, основные задачи уже выполнены.



— Восстановительные работы завершены, остались только работы второго этапа, такие как установка входной зоны, проката, кафе и памп-трека. Вижу, что горожанам не хватает кафе, но эта проблема будет решена к Дню города! Радует, что в Новосибирске появилось новое современное общественное пространство, которое дальше будет развиваться и расти!, — сообщила Терешкова в своем телеграм-канале.

