Часть улицы Ленина сделают пешеходной на месяц — что там будет происходить

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, согласно которому на улице Ленина прекратят движение автомобилей. Ограничения продлятся месяц.
Документ разместили на муниципальном сайте:
— Постановляю ввести с 3 июня 2023 по 3 июля 2023 временное прекращение движения транспортных средств (за исключением автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году, транспортных средств медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам) по улице Ленина от площади имени Ленина до улицы Советской с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.
Департаменту транспорта мэрии поручено установить специальные дорожные знаки для организации движения.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила НГС, что улица Ленина станет одной из площадок празднования Дня города.
— У нас будет зеленая улица Ленина, пройдет Международный фестиваль цветов. Поэтому заранее нужно подготовиться, — рассказала вице-мэр.
Улицу украсят цветами и арт-объектами. Проект постановления еще не подписан.
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