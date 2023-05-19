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Часть улицы Ленина сделают пешеходной на месяц — что там будет происходить

Красочное мероприятие организуют ко Дню города

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На улице Ленина проведут фестиваль цветов. Такой проходил уже в 2019 году

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Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, согласно которому на улице Ленина прекратят движение автомобилей. Ограничения продлятся месяц.

Документ разместили на муниципальном сайте:

— Постановляю ввести с 3 июня 2023 по 3 июля 2023 временное прекращение движения транспортных средств (за исключением автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году, транспортных средств медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам) по улице Ленина от площади имени Ленина до улицы Советской с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.

Департаменту транспорта мэрии поручено установить специальные дорожные знаки для организации движения.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила НГС, что улица Ленина станет одной из площадок празднования Дня города.

— У нас будет зеленая улица Ленина, пройдет Международный фестиваль цветов. Поэтому заранее нужно подготовиться, — рассказала вице-мэр.

Улицу украсят цветами и арт-объектами. Проект постановления еще не подписан.

В День города в Новосибирске хор споет песни из советских фильмов. Сейчас для мероприятия набирают участников. Также для горожан приготовят торт весом в 130 килограммов.

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