Часть улицы Ленина сделают пешеходной на месяц — что там будет происходить

— Постановляю ввести с 3 июня 2023 по 3 июля 2023 временное прекращение движения транспортных средств (за исключением автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году, транспортных средств медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам) по улице Ленина от площади имени Ленина до улицы Советской с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.

