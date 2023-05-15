Что будем слушать на День города: список песен для главной сцены

В Новосибирске на День города исполнят песни из советских фильмов. Их список опубликовала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале.
— Вчера прошла очередная репетиция песен ко Дню города Друзья, спасибо каждому, кто пришел! — написала вице-мэр.
В репертуар вошли: песня «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова», «Песенка о медведях» из «Кавказской пленницы», «Разговор со счастьем из «Иван Васильевич меняет профессию» и «Ищу тебя» из фильма «31 июня».
Песни в День города исполнит хор. Чтобы попасть в него, нужно отправить заявку на почту проекта «Город поет» по электронной почте gorodpoet@yandex.ru. В ней нужно указать фамилию, имя и отчество, номер телефона, возраст, наличие опыта и музыкального образования. Также нужно вступить в группу проекта в Telegram.
В мэрии Новосибирска сообщали, что на День города не будут приглашать известных артистов. На сцене выступят местные музыканты, которые пройдут отбор. При этом 24 июня в парке «Арена» состоится VK Fest. Хедлайнером станет хип-хоп-исполнитель Баста. Мероприятие рассчитано на