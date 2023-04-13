Рэпер Баста станет хедлайнером фестиваля VK Fest в Новосибирске. Кто еще из знаменитостей выступит

24 июня на фестивале VK Fest 2023 в Новосибирске выступит хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Об этом cообщила администрация соцсети «ВКонтакте».
Другими именитым гостями VK Fest в Новосибирске станут шоумейкер Эльдар Джарахов, Seville из Artik&Asti, Feduk и дип-хаус-проект Filatov&Karas. Окончательный список исполнителей еще не сформирован, мероприятие рассчитано на 30 000 человек. Концертной площадкой фестиваля, по замыслу властей, должен стать сквер у нового ЛДС «Арена».
VK Fest в Новосибирске пройдет в День города 24 июня. Кстати, в мэрии сообщали ранее, что не будут приглашать известных артистов.
В прошлом году в честь празднования 85-летия Новосибирской области на сцене Михайловской набережной выступила певица Полина Гагарина. Ее гонорар составил 7 миллионов рублей.