СЕЙЧАС +5°С
Пробки 0/10
usd 81.68
eur 90.00
Тема дняАстрономические счета за вывоз мусора
Все новости
Все новости

Рэпер Баста станет хедлайнером фестиваля VK Fest в Новосибирске. Кто еще из знаменитостей выступит

Дата фестиваля совпадает с Днем города — 24 июня

1 243

Баста считается одним из самых популярных хип-хоп-исполнителей в России

Поделиться

24 июня на фестивале VK Fest 2023 в Новосибирске выступит хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Об этом cообщила администрация соцсети «ВКонтакте».

Другими именитым гостями VK Fest в Новосибирске станут шоумейкер Эльдар Джарахов, Seville из Artik&Asti, Feduk и дип-хаус-проект Filatov&Karas. Окончательный список исполнителей еще не сформирован, мероприятие рассчитано на 30 000 человек. Концертной площадкой фестиваля, по замыслу властей, должен стать сквер у нового ЛДС «Арена».

Список исполнителей в разных городах на FK Fest

Список исполнителей в разных городах на FK Fest

Поделиться

VK Fest в Новосибирске пройдет в День города 24 июня. Кстати, в мэрии сообщали ранее, что не будут приглашать известных артистов.

В прошлом году в честь празднования 85-летия Новосибирской области на сцене Михайловской набережной выступила певица Полина Гагарина. Ее гонорар составил 7 миллионов рублей.

БастаВасилий ВакуленкоАфиша-концерт-баста-татиVK Fest
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter